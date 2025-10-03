Di María aclaró su picante frase sobre Leandro Brey en el gol olímpico a Boca: "Mucha gente se lo tomó a mal"
Ángel Di María se refirió a sus fuertes declaraciones post Central-Boca donde dejó expuesto a Brey y explicó qué quiso decir en aquel momento.
El gol olímpico que Ángel Di María le marcó a Boca hace algunas semanas en el Gigante de Arroyito será recordado eternamente por los hinchas de Rosario Central. Pero en las horas posteriores, corriendo a un lado su extraordinario recurso, también se habló mucho de las fuertes declaraciones de Fideo dejando expuesto a Leandro Brey, el arquero del Xeneize en aquel 1-1 de la fecha 8.
La picante declaración de Ángel Di María luego del gol olímpico ante Boca
“Sabíamos que el chico no venía atajando, que podíamos tener alguna chance de pelota parada y jugarle ahí medio cerrado, y se terminó dando el gol”, sentenció el campeón del mundo post partido en Rosario.
Por la misma línea, continuó: “Lo busqué un poco, porque ya habíamos hablado que venía sin jugar y a veces cuando un arquero viene sin continuidad, no tiene esa confianza. En estas pelotas así, con el estadio lleno y la presión, tenés esa posibilidad. Entonces intentamos jugar los centros bien cerrados y se terminó dando”.
La aclaración de Fideo sobre sus dichos sobre Brey
En una entrevista exclusiva con DSports, Di María recordó el gol olímpico del pasado 15 de septiembre y tocó el tema de su dichos sobre Brey, que fue titular en el arco de Boca ante lesión de Agustín Marchesín: "Mucha gente se lo tomó a mal lo que dije de Brey, pero es algo normal que uno observa durante la semana. Vemos qué es lo mejor que podemos hacer para poder convertir", explicó el ídolo canalla.
A su vez, Fideo aclaró lo que en realidad quiso decir y luego se terminó malinterpretando. "La manera era esa: el chico venía sin atajar, entonces teníamos que ver cuál era la forma. Y bueno, cuando venís sin atajar es igual que un jugador, venís sin confianza", afirmó.