Di María aclaró su picante frase sobre Leandro Brey en el gol olímpico a Boca: "Mucha gente se lo tomó a mal"

Ángel Di María se refirió a sus fuertes declaraciones post Central-Boca donde dejó expuesto a Brey y explicó qué quiso decir en aquel momento.

Di María se defendió de sus dichos a Brey en el gol olímpico. ¿Qué quiso decir?

La picante declaración de Ángel Di María luego del gol olímpico ante Boca “Sabíamos que el chico no venía atajando, que podíamos tener alguna chance de pelota parada y jugarle ahí medio cerrado, y se terminó dando el gol”, sentenció el campeón del mundo post partido en Rosario.

Por la misma línea, continuó: “Lo busqué un poco, porque ya habíamos hablado que venía sin jugar y a veces cuando un arquero viene sin continuidad, no tiene esa confianza. En estas pelotas así, con el estadio lleno y la presión, tenés esa posibilidad. Entonces intentamos jugar los centros bien cerrados y se terminó dando”.

La aclaración de Fideo sobre sus dichos sobre Brey En una entrevista exclusiva con DSports, Di María recordó el gol olímpico del pasado 15 de septiembre y tocó el tema de su dichos sobre Brey, que fue titular en el arco de Boca ante lesión de Agustín Marchesín: "Mucha gente se lo tomó a mal lo que dije de Brey, pero es algo normal que uno observa durante la semana. Vemos qué es lo mejor que podemos hacer para poder convertir", explicó el ídolo canalla.