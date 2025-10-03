Dibu Martínez se lesionó y encendió las alarmas en Aston Villa y la Selección: "No sé si va a poder estar"

Dibu Martínez se resintió en el calentamiento frente al Feyenoord y hay preocupación. Unai Emery reconoció que aún no hay certezas sobre su recuperación.

El arquero argentino podría perderse el duelo ante Burnley y los amistosos de octubre con la Selección.

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez encendió las alarmas en Inglaterra y Argentina tras sufrir una lesión muscular antes del duelo de Liga Europa de este jueves. El inconveniente físico pone en duda su presencia en el próximo partido de Premier League contra el Burnley, previsto para el domingo, y también en los amistosos de la Selección argentina durante la fecha FIFA de octubre.

Este viernes, en conferencia de prensa, el técnico del Aston Villa, Unai Emery, se mostró cauto sobre la evolución del marplatense. "Se ha sometido a un escáner hace una hora y no sé si va a poder estar disponible o no. Aún no sé el resultado del análisis", señaló el entrenador español, confirmando que la dolencia se produjo antes del inicio del encuentro ante Feyenoord.

Dibu Martínez sufrió una molestia muscular en la Europa League y es duda tanto para la Premier League como para los amistosos de la Albiceleste.

Preocupación en Aston Villa y la Selección argentina Martínez sintió una molestia en el gemelo durante el calentamiento en Países Bajos, lo que obligó a ceder la titularidad a Marco Bizot, quien respondió con solidez en la victoria por 0-2 del conjunto inglés.