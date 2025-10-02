¿Qué pasó? Dibu Martínez fue anunciado como titular, pero quedó afuera del partido ante Feyenoord

Lo que parecía ser una nueva actuación de Emiliano Dibu Martínez en la Europa League se transformó en una gran incógnita. El arquero argentino estaba confirmado como titular por el Aston Villa en el partido frente al Feyenoord, pero minutos antes del inicio ocurrió lo inesperado: en lugar del marplatense, quien salió al campo de juego fue Marco Bizot.

La sorpresa fue aún mayor porque el club inglés había publicado en sus redes sociales que Martínez formaba parte del once inicial. Sin embargo, al momento de oficializarse la formación en la cancha, el campeón del mundo no solo quedó fuera de la titularidad, sino que tampoco apareció entre los suplentes.

Hasta el momento, el Aston Villa no ofreció una explicación oficial sobre la ausencia del arquero. La incertidumbre crece, ya que el guardameta de la Albiceleste es una pieza clave tanto para su club como para la Selección argentina .

El equipo de Lionel Scaloni tiene en agenda una doble fecha de amistosos en octubre: el viernes 10 enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y, tres días después, el lunes 13, jugará contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. La incógnita ahora pasa por saber si el arquero de la Selección podrá estar presente en esos compromisos.

La ausencia del Dibu en Rotterdam encendió las alarmas en Argentina, donde se sigue con atención cualquier novedad sobre su estado físico y su futuro inmediato.