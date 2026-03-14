La profunda reflexión de Matías Almeyda sobre el fútbol en tiempos de guerra: "No nos importa nada"

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el fútbol continúa su rumbo pese a todo. Si bien hay competencias que se han frenado (especialmente en los países afectados) y otras que están en duda (como la Finalissima), en general casi todas prosiguen como si nada estuviera pasando, algo sobre lo cual Matías Almeyda hizo un llamado de atención.

El actual DT del Sevilla brindó este viernes su conferencia de prensa protocolar en la previa del duelo del domingo por la fecha 28 de LaLiga contra Barcelona. En la misma, se tomó unos minutos para hacer una profunda reflexión sobre el deporte en tiempos de guerra e hizo un análisis más abarcativo sobre la sociedad del mundo actual.

La reflexión de Matías Almeyda sobre el fútbol en tiempos de guerra La reflexión de Matías Almeyda sobre el fútbol en tiempos de guerra En un primer término, el Pelado rescató los aspectos positivos del juego más popular del planeta: "El fútbol tiene algo que es muy lindo, que es que despierta sentimientos. El fútbol para mí, bien utilizado, es un remedio para mucha gente, como lo es para muchos de nosotros. La verdad, si no hubiese sido por el fútbol no sé qué trabajo hubiera hecho".

Tras esto, advirtió sobre el delicado contexto mundial: "Fíjense que el fútbol es el fiel reflejo de las sociedades. Porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido. Eso quiere decir que no nos importa nada. Esa es la parte triste que tiene esto, que el negocio tiene que seguir y todo va. Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza a ver cómo va a hacer el equipo para ir a jugar. Entonces, pasamos de algo muy lindo a algo que prácticamente es casi inhumano", se explayó.

A su vez, apuntó contra las prioridades de los inmensos gastos económicos y humanos de los conflictos bélicos: "Uno dice: 'Y si cada cohete de estos que tiran vale un 50 millones de euros...'. Y después decimos: 'Pero en África hay hambre'. Me pregunto: ¿Por qué en vez de tirar esos cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz o en educación, no? Seguimos viviendo un mundo que es un mundo para uno mismo".