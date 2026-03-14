Luis Zubeldía habló de su problema en el corazón: "No tomo conciencia de que con 45 años tengo cuatro stents"

Luis Zubeldía viene de ser subcampeón con Fluminense del Campeonato Carioca. Pese a caer en la final frente a Flamengo en los penales, fue reconocido por su trabajo en el certamen y lo premiaron como el mejor entrenador del mencionado estadual. Un importante logro en un torneo en el que se vio condicionado por sus problemas cardíacos.

En enero de este 2026, el joven DT argentino debió ser intervenido quirúrgicamente del corazón, lo que lo marginó durante algunas semanas de la actividad profesional y le hizo perderse el debut en la temporada. Dos meses después, ya de vuelta en el ruedo, habló de lo que fue el procedimiento y cómo se encuentra hoy en día.

La reflexión de Luis Zubeldía sobre su problema en el corazón La reflexión de Luis Zubeldía sobre su problema en el corazón "Fue picante. No tomo conciencia todavía de que tengo cuatro stents con 45 años. El cardiólogo me llama la atención siempre por cómo vivo el fútbol, por la pasión que siento. Fue un golpe al principio por lo sorpresivo. Pero en frío vi el vaso medio lleno, el haber encontrado el problema a tiempo", confesó el ex Lanús y Racing en diálogo con Olé.

En ese sentido, reveló los motivos de sus problemas cardiológicos y dio algunos detalles más del episodio que vivió a principio de año: "Fue por colesterol alto y temas hereditarios. Di en la tecla con un estudio llamado angiotomografía. Es increíble que esté haciendo recomendaciones médicas...", relató.

Luis Zubeldía recordó su frase viral en portuñol El enojo viral de Zubeldía en portuñol Pero no solamente se dedicó a hablar de su salud. En la misma entrevista, Zubeldía recordó su frase viral en portuñol que se terminó convirtiendo en meme: "Imagínese você en mi lugar. Qué puedo eu saber de esta situación. Eu no sé ni de qué estamos falando...", había pronunciado en una conferencia de prensa durante su etapa como DT del San Pablo tras un partido de la fase de grupos de la Libertadores 2025.