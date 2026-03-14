La advertencia de Sava, DT de Sarmiento, a River y un particular estudio de los equipos de Coudet

Facundo Sava palpitó el duelo de este domingo contra River en el Monumental y reveló que tiene bien estudiada la forma de jugar y trabajar del Chacho Coudet.

Tras su debut ganador ante Huracán en el Ducó, Eduardo Coudet se prepara para su segundo partido como DT de River Plate y el primero en el Monumental. En la que será su carta de presentación frente a la hinchada, recibirá este domingo desde las 19.45 a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura.

A pesar de tratarse de un equipo "inferior" en los papeles, no será un rival sencillo. De hecho, la última vez que el Verde bonaerense visitó Núñez en octubre del año pasado, se impuso 1-0 sobre el equipo dirigido por aquel entonces por Marcelo Gallardo. En ese sentido, Facundo Sava, DT del cuadro del noroeste de la provincia desde mediados del 2025, se mostró confiado de cara al encuentro de mañana.

La advertencia de Facundo Sava al River de Coudet Facundo Sava Sarmiento de Junín Sava dirige a Sarmiento desde mediados de 2025. @CASarmientoOf "Estamos tranquilos, trabajando y pensando en que tenemos que seguir mejorando. Lo tomamos como una semana más. El equipo está mejorando mucho, tuvimos muchos jugadores buenos. Cuando hay muchos jugadores nuevos hay que empezar de cero otra vez, así que estamos con ese proceso", señaló el Colo, que viene de empatar 0-0 como local ante Racing.

En la misma sintonía, indicó que no piensa cambiar la idea de juego pese a enfrentar a un equipo como River y en un escenario como el Monumental: "Nos fue bastante bien tomando riesgos, siendo valientes. Incluso acá en Sarmiento: las dos veces que vinimos -su primer ciclo había sido en 2023- el equipo estaba peleando el descenso y pudimos salvarlo con planteos ofensivos, arriesgados, que nos han funcionado bien y nos dieron resultados. Estamos en un buen camino, en un buen proceso de crecimiento", advirtió.