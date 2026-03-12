La contundente respuesta de la selección de Irán a las amenazas de Trump: "El país eliminado debería ser el anfitrión"

Ante la insólita advertencia que lanzó Donald Trump en redes, la selección de Irán emitió un comunicado en su cuenta de Instagram a modo de réplica.

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente y a menos de cien días del Mundial 2026, Donald Trump lanzó una insólita advertencia en redes: "La selección de Irán es bienvenida, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió en Truth Social.

Este aviso con fuertes aires de amenaza para los futbolistas y la delegación iraníes generaron un gran revuelo e indignación entre los fanáticos y medios de todo el mundo. Y, como no podía ser de otra forma, el propio combinado persa acusó recibo y emitió una contundente respuesta en su cuenta oficial de Instagram.

La respuesta de la Selección de Irán a Trump Respuesta Selección Irán Trump Mundial 2026 El comunicado que compartió la Selección de Irán en su cuenta de Instagram. Captura @teammellifootball "El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. La s elección nacional iraní también se clasificó para este evento con autoridad y mediante victorias consecutivas, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en llegar a este gran torneo", comienza el comunicado.

Tras esto, redobla la apuesta y apunta directamente contra el propio Estados Unidos: "Ciertamente, nadie puede excluir a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser eliminado es aquel que solo ostenta el título de 'anfitrión', ya que no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento", sentencia el texto que publicó el Team Melli en sus historias.