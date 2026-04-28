Tomás Etcheverry quedó eliminado en los octavos de final del Mutua Madrid Open: perdió ante Fils

El tenista argentino Tomás Etcheverry (25°) no pudo ante el francés Arthur Fils (21°) y se despidió en los octavos de final del Mutua Madrid Open .

Fils se impuso por 6-3 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante una hora y media, para así meterse entre los ocho mejores del cuarto Masters 1000 de la temporada.

La clave del encuentro pasó por la eficacia para aprovechar las oportunidades de quiebre, ya que Fils capitalizó dos de las cinco que tuvo, mientras que el argentino tuvo la misma cantidad y no pudo hacer buen uso de ninguna de ellas.

Pese a la derrota, Etcheverry redondeó una muy buena participación en el torneo que se lleva a cabo en la capital española y tiene muy buenas chances de terminar la semana superando el mejor ranking de su carrera, que fue el vigésimo séptimo.

Fils, por su parte, continúa de racha tras el título obtenido en el ATP 500 de Barcelona y ya se aseguró el regreso al top 20 luego de un 2025 en el que tuvo muy poca actividad por una grave lesión que sufrió en la espalda. Su rival en los cuartos de final será el checo Jiri Lehecka (11°), quien tuvo una gran actuación para ganarle 6-3 y 6-3 al italiano Lorenzo Musetti (6°).

Arthur Fils Arthur Fils se verá las caras con Jiri Lehecka en los cuartos de final. EFE

En otro de los partidos que se llevaron a cabo este martes, el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, derrotó 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (19°) para meterse en los cuartos de final.

La actividad para los argentinos en el Mutua Madrid Open continuará con el partido entre Francisco Cerúndolo (16°) y el belga Alexander Blockx, que está programado para no antes de las 14.

Fuente: NA