El truco muy usado en el pádel que utilizó Fran Cerúndolo en el Madrid Open: ¡su rival pensó que no era legal!

El argentino Francisco Cerúndolo firmó una de las acciones más singulares en lo que va del Mutua Madrid Open , con un punto que rápidamente se instaló entre los más comentados del certamen. No fue una jugada de potencia ni de despliegue físico extraordinario, sino una muestra de lectura, reflejos y comprensión del reglamento en una situación poco habitual dentro del tenis profesional.

En cuanto al resultado, Cerúndolo (19°) resolvió con solvencia su compromiso ante Luciano Darderi por 6-2 y 6-3, una victoria que lo depositó en los octavos de final del torneo madrileño. Allí se medirá con el belga Alexander Blockx, quien llega en alza tras dar la sorpresa y eliminar a Felix Auger-Aliassime en sets corridos.

El episodio que captó la atención se produjo en la pista 4, una de las canchas exteriores del complejo. En medio de un peloteo, Darderi ejecutó un golpe que, tras superar la red, tomó un efecto de retroceso muy marcado. La pelota, lejos de seguir su curso natural, regresó hacia el campo del italiano, generando una situación inusual que exigió una reacción inmediata.

Cerúndolo, que había quedado a contrapié, reaccionó con rapidez mental. Al advertir que la pelota había cruzado correctamente la red antes de retroceder, extendió su raqueta por encima de la misma y la tocó con suavidad para hacerla picar en campo contrario, con el efecto necesario para que vuelva de su lado y así hacer imposible la llegada del rival. Punto para el argentino. La ejecución fue tan precisa como cuidadosa, ya que evitó cualquier contacto con la red, lo que hubiera significado la pérdida automática de la jugada.

Fran Cerúndolo ganó un punto al estilo World Padel Tour en el Madrid Open X @ESPNTenis

La maniobra generó dudas en Darderi, que buscó explicaciones con el juez de silla, Christian Rask. Sin embargo, la decisión fue convalidada sin objeciones. El reglamento permite golpear la pelota del otro lado de la red siempre y cuando ya haya pasado a ese sector del campo, independientemente del efecto que la haga volver. Por el contrario, prohíbe tocarla del otro lado antes de ese cruce o entrar en contacto con la red durante el punto. Cerúndolo cumplió ambas condiciones y se quedó con un punto tan válido como inusual, de esos que enriquecen el repertorio de rarezas del circuito.