Francisco Cerúndolo ganó con autoridad y sigue en carrera en el Masters de Madrid

El argentino Francisco Cerúndolo dio un paso firme en el Masters 1000 de Madrid al superar al alemán Yannick Hanfmann y avanzar a la tercera ronda del certamen. El triunfo llega en un momento clave, ya que el porteño necesita sumar victorias para evitar un retroceso en el ranking ATP.

Cerúndolo , actualmente ubicado dentro del Top 20 , se impuso por 6-1 y 7-5 tras una hora y 40 minutos de juego, en un partido que mostró dos caras pero que supo resolver con autoridad en los momentos decisivos.

Fran avanza a paso firme @FranCerundolo pasó a 3R del Masters 1000 de Madrid tras vencer a Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5 Luciano Darderi @tomistGG pic.twitter.com/93gz9muj6a

El inicio fue prácticamente ideal para el argentino, que desplegó un tenis agresivo y preciso para quebrar el saque de su rival en dos oportunidades y quedarse con el primer set por un contundente 6-1.

En el segundo parcial, Cerúndolo volvió a marcar el ritmo del encuentro y llegó a colocarse 5-4 con su servicio, con la posibilidad de cerrar el partido. Sin embargo, Hanfmann reaccionó a tiempo y logró igualar el marcador.

Lejos de desestabilizarse, el argentino recuperó rápidamente el control, volvió a quebrar y selló el triunfo en su segunda oportunidad de saque con un 7-5 que reflejó su solidez mental en los momentos de presión.

Un torneo clave para Francisco Cerúndolo

Con este resultado, Cerúndolo se metió en la tercera ronda, donde enfrentará al italiano Luciano Darderi, quien venció previamente a Juan Manuel Cerúndolo por 6-1 y 6-3. El desafío no es menor: el argentino defiende una gran cantidad de puntos tras haber alcanzado las semifinales en la edición pasada. Una eliminación temprana podría significar una caída considerable en el ranking, lo que aumenta la presión en cada presentación.

Por su parte, Mariano Navone protagonizó una destacada actuación ante el alemán Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, aunque no le alcanzó para avanzar. Zverev se impuso por 6-1, 3-6 y 6-3 luego de una hora y 42 minutos y se medirá en la siguiente ronda con el francés Térence Atmane.

La jornada para los argentinos se completará con el duelo que disputará Camilo Ugo Carabelli frente al italiano Flavio Cobolli, en otro compromiso exigente dentro de un torneo que reúne a la élite del circuito.