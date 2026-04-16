Francisco Cerúndolo barrió a Van de Zandschulp, se metió en los cuartos de final del ATP de Múnich y ahora se viene Alexander Zverev
Francisco Cerúndolo mostró su mejor nivel y aplastó al neerlandés por 6-3 y 6-0 para meterse entre los 8 mejores del certamen alemán. Ahora, jugará contra el 3 del mundo.
El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) tuvo una gran actuación para derrotar en sets corridos al neerlandés Botic Van de Zandschulp y así meterse en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich.
Cerúndolo, que atraviesa uno de los momentos de mayor regularidad de su carrera, se impuso con un cómodo 6-3 y 6-0, en un encuentro que duró solo una hora y cuatro minutos.
Francisco Cerúndolo aplastó a Van de Zandschulp y se metió en los cuartos del ATP de Múnich
El primer set fue relativamente parejo, aunque Cerúndolo fue muy efectivo para quebrar el saque de su rival en tres oportunidades, mientras que el neerlandés lo hizo en solo una, para empezar a tomar ventaja.
Ya en el segundo set se vio la mejor versión del argentino, que aprovechó la enorme cantidad de errores de su oponente y gracias a la potencia de sus golpes pudo imponer condiciones para conseguir un contundente 6-0 y así quedarse con el triunfo y la clasificación a la próxima instancia del torneo alemán, en el que defiende las semifinales alcanzadas el año pasado.
Alexander Zverev será el rival de Cerúndolo en los cuartos de final
Su rival en los cuartos de final será el campeón defensor, Alexander Zverev, quien además ocupa el puesto número 3 del ranking ATP y derrotó cómodamente al canadiense Gabriel Diallo por 6-1 y 6-2.
Este enfrentamiento no será nada fácil para Cerúndolo, ya que Zverev se impuso sin problemas en los últimos cuatro cruces para dar vuelta un historial que había comenzado muy favorable para el argentino.
Fuente: NA
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