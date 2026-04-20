Se sorteó el cuadro del Masters 1000 de Madrid: quienés son los rivales de los tenistas argentinos

Los tenistas argentinos ya conocen a sus oponentes en el Masters 1000 de Madrid , luego de que se llevara a cabo el sorteo durante la mañana de este lunes.

En total, habrá ocho representantes nacionales en el cuarto torneo de Masters 1000 de la temporada: se trata de Francisco Cerúndolo (16°) y Tomás Etcheverry (25°), quienes comenzarán su camino en la segunda ronda por estar entre los 32 pre clasificados, además de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez , Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña . A ellos, se les podría sumar Marco Trungelliti, quien disputa la clasificación para ingresar al cuadro principal.

En la primera ronda, Mariano Navone tendrá un más que interesante enfrentamiento con el portugués Nuno Borges, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Thiago Tirante se medirán con el francés Gael Monfils y el español Roberto Bautista Agut, respectivamente, dos jugadores que atraviesan su última temporada como profesionales.

Juan Manuel Cerúndolo se verá las caras con Daniel Altmaier en la primera ronda del Masters de Madrid.

Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo, que este año busca meterse por primera vez en su carrera en el top 100, tendrá una dura prueba frente al alemán Daniel Altmaier.

Por último, Sebastián Báez se cruzará con un jugador proveniente de la qualy y Francisco Comesaña, que atraviesa un 2026 para el olvido, buscará dar la sorpresa ante el checo Tomas Machac.

En lo que respecta a Cerúndolo y Etcheverry, que debutarán en la segunda ronda, sus respectivos oponentes serán el español Yannick Hanfmann o el estadounidense Marcos Giron, y el austríaco Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la clasificación.

tomas etcheverry barcelona Etcheverry se verá las caras con el ganador del cruce entre Ofner y un jugador proveniente de la qualy. Instagram @tomasetcheverry123

Los rivales de los jugadores argentinos en el Masters de Madrid

Francisco Cerúndolo (16°) – Yannick Hanfmann o Marcos Giron

Tomás Etcheverry (25°) – Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la qualy

Mariano Navone – Nuno Borges

Camilo Ugo Carabelli – Gael Monfils

Sebastián Báez – jugador proveniente de la qualy

Juan Manuel Cerúndolo – Daniel Altmaier

Thiago Tirante – Roberto Bautista Agut

Francisco Comesaña – Tomas Machac

Fuente: NA