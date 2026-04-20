Rafael Jódar, la nuevo joya del tenis español: tiene 19 años y lo comparan con Carlos Alcaraz

Rafael Jódar firmó una destacada actuación en el ATP 500 de Barcelona al alcanzar las semifinales, consolidando su irrupción en el circuito. El joven español, de apenas 19 años, volvió a demostrar personalidad y un tenis agresivo que lo posiciona como una de las grandes revelaciones de la temporada.

En su camino hasta las semifinales, logró triunfos de peso. Superó con autoridad a Camilo Ugo Carabelli por 6-3 y 6-3 en octavos de final, y luego dejó en el camino a Cameron Norrie en cuartos. Su recorrido se frenó en la ronda de los cuatro mejores, donde cayó ante Arthur Fils.

El madrileño, que había ingresado al torneo gracias a una invitación, aprovechó la oportunidad al máximo. Antes de eliminar al argentino, ya había derrotado con contundencia a Jaume Munar, mostrando una regularidad poco habitual para su edad en este tipo de certámenes.

“Estoy muy contento con el apoyo que me ha dado la grada desde el primer punto”, expresó Jódar en Barcelona, donde además reconoció el desafío de manejar la presión en este tipo de escenarios. Su madurez para afrontar estos momentos es otro de los aspectos que explican su presente.

Su crecimiento en el último año fue meteórico. Escaló más de 800 posiciones en el ranking hasta meterse en el Top 60, conquistó el título en el ATP de Marrakech y también dejó buenas sensaciones en torneos importantes como el Abierto de Australia y el Masters de Miami.

Formado en el Club de Tenis Chamartín y entrenado por su padre, Jódar se destaca por su potencia y mentalidad ofensiva. Su juego en polvo de ladrillo combina un saque sólido con un drive muy agresivo, lo que le permite dominar los puntos y competir de igual a igual ante rivales más experimentados.

Las comparaciones con Carlos Alcaraz

Las comparaciones con Carlos Alcaraz no tardaron en aparecer. Toni Nadal destacó su valentía y capacidad para generar golpes ganadores, mientras que el propio número 2 del mundo elogió su evolución y adaptación al circuito. Con apenas 19 años, Jódar ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad en ascenso dentro del tenis internacional.