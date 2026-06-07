¡Al fin, Sascha! Zverev conquistó su primer Grand Slam en Roland Garros

A la cuarta final llegó la consagración para el alemán Alexander Zverev . A los 29 años, el número 3 del mundo conquistó su primer título de Grand Slam tras imponerse en una exigente final de Roland Garros al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1.

Zverev necesitó cuatro horas y 16 minutos para alcanzar el objetivo que se le había escapado en anteriores oportunidades: en Roland Garros 2023, en el Abierto de Estados Unidos 2020 y en el Abierto de Australia 2025. Con este triunfo, además, se convirtió en el primer alemán en conquistar el título del Abierto de Francia en la era abierta .

El primer set fue un monólogo por parte de Zverev , quien pasó por arriba a un Cobolli que se mostró muy nervioso en su primera final de Grand Slam. Así fue como el alemán le quebró el servicio en tres ocasiones para conseguir un contundente 6-1.

Ya en la segunda manga, Cobolli empezó a jugar más suelto y no solo pudo mantenerse en partido, sino que en el séptimo game consiguió una ruptura clave sobre el servicio de su oponente, para después mantener sus turnos de saque y así igualar el encuentro.

En el tercer set hubo mucha paridad a lo largo de todos los games. Incluso Cobolli tuvo la oportunidad para quebrar y pasar al frente, pero Zverev defendió muy bien dichas oportunidades. Finalmente, el alemán se quedó con dicho set por 6-4, gracias al quiebre que consiguió en el décimo game.

Lejos de darse por vencido, Cobolli salió muy decidido al cuarto parcial y rápidamente quebró para pasar al frente 2-0 y hasta llegó a sacar para set. Sin embargo, Zverev logró reponerse para forzar un tie-break. En la “muerte súbita”, el italiano tuvo mejor pulso para conseguir un apretado 7-5.

En el quinto y último set, Cobolli sintió la presión del momento que atravesaba, situación que fue aprovechada por Zverev, que rápidamente quebró dos veces seguidas para ponerse 4-0.

Pese a que el italiano opuso resistencia en los últimos games e intentó recortar distancias, Zverev mantuvo sus últimos turnos de saque y obtuvo una nueva ruptura en el séptimo juego para finalmente quedarse con la victoria y el primer título de Grand Slam de su carrera a los 29 años.

Gracias a este título, Zverev llegó a los 7305 puntos en el ranking ATP y le recorta distancias al español Carlos Alcaraz, que actualmente se ubica segundo.

Fuente: NA