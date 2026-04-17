Francisco Cerúndolo batalló, pero terminó cayendo ante Alexander Zverev y se despidió del ATP 500 de Múnich

Francisco Cerúndolo dio batalla, pero el número 3 del mundo se terminó imponiendo por 5-7, 6-0 y 6-2 para avanzar a las semifinales del certamen alemán.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (5°) cayó en tres sets ante el alemán Alexander Zverev (3°) y se despidió en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich. El semifinalista de Montecarlo pudo dar vuelta la historia para quedarse con el triunfo por 5-7, 6-0 y 6-2, luego de 2 horas y 15 minutos de juego.

Cerúndolo quedó eliminado del ATP 500 de Múnich El encuentro comenzó de la mejor manera posible para Cerúndolo, que luego de iniciar en desventaja en el primer parcial pudo revertir la situación para imponerse por 7-5.

De esta manera, parecía que el argentino iba a volver a ser una pesadilla para Zverev, a quien derrotó sin problemas en los primeros tres enfrentamientos entre ambos, aunque en los últimos cuatro cruces el alemán logró llevarse la victoria.

Luego de aquel primer set que encendió una gran ilusión en Cerúndolo, Zverev logró sacar a relucir su mejor versión para pasar por arriba al argentino. En el segundo set el campeón defensor de este torneo y actual número 3 del mundo consiguió un contundente 6-0, mientras que en el parcial definitivo no tuvo mayores complicaciones para el 6-2 que le dio el triunfo y el boleto a las semifinales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/2045131026930778235&partner=&hide_thread=false Title defense continues



Alex Zverev took the scenic route as he comes back to beat Cerundolo 5-7 6-0 6-2 #bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/Ozzhc0F9nX — Tennis TV (@TennisTV) April 17, 2026