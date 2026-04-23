¡Escándalo en Madrid! Marco Trungelliti fue silbado por el público y se peleó con un espectador: "¡Gritá ahora, cagón!"

En pleno partido contra Mérida, Marco Trungelliti debió pedir la intervención del supervisor por el vergonzoso comportamiento de los fanáticos españoles.

Marco Trungelliti tuvo una jornada de terror con el público español en Madrid.

Marco Trungelliti, quien hace unas semanas hizo historia para el tenis argentino, tuvo una jornada fatídica este jueves en el Masters 1000 de Madrid. En la primera ronda, perdió en un partido muy parejo contra el local Dani Mérida por 6-4, 1-6 y 7-6(6), pero en el que lo meramente deportivo quedó lamentablemente en un segundo plano.

Es que el público español, en su afán por darle apoyo a su compatriota, tomó un rol tristemente protagónico y vergonzoso, y comenzó a silbar, abuchear e insultar al tenista santiagueño de manera constante durante sus saques, especialmente en los momentos clave del encuentro en los que se definían los puntos ganadores para un set o un game.

Trungelliti tuvo que llamar al supervisor por los silbidos del público Trungelliti tuvo que llamar al supervisor por los silbidos del público El argentino de 36 años, claramente afectado por el pésimo comportamiento de los espectadores -llegó a desperdiciar dos match points sobre el final- no se quedó callado, protestó en reiteradas oportunidades con el juez de silla y hasta incluso pidió la intervención del supervisor al ver que la situación no mejoraba.

La tensión llegó a tal punto que en un momento, con el juego detenido, Trungelliti encaró furioso a una de las gradas, identificó a uno de los fanáticos que más lo estaba lo hostigando y lo confrontó directamente al grito de "¿Por qué no gritás ahora? ¡Cagón...!", mientras el resto le cantaba "¡Fuera, fuera...!".

La furia de Marco Trungelliti con un hincha español La furia de Marco Trungelliti con un hincha español Este papelonezco comportamiento del público local fue una constante a lo largo de toda la jornada y lo sufrieron varios tenistas de distintas nacionalidades, como le pasó, por ejemplo, al chileno Cristian Garin durante su partido contra el belga Alexander Blockx.