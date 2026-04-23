Detuvieron al hincha que tomó una cámara de TV en pleno partido de Copa Argentina y revelaron qué frase gritó al aire

El episodio que llamó la atención durante la transmisión de Gimnasia y Esgrima La Plata y Acassuso, por la Copa Argentina , sumó en las últimas horas un nuevo capítulo fuera de la cancha. El hincha que irrumpió en cámara en pleno partido fue detenido por la Policía y quedó vinculado a una causa por averiguación de ilícito, según informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió durante el primer tiempo del partido disputado en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros. Según el parte policial, el protagonista fue identificado como Ramiro Ezequiel Rivarola, de 35 años.

De acuerdo con el acta, al momento de irrumpir en la transmisión el hombre gritó “¡Libertad a Palestina!”, frase que no llegó a reproducirse al aire porque el micrófono de ambiente de la cámara no estaba activado.

Según la reconstrucción oficial, personal de seguridad detectó al hincha mientras trepaba estructuras de la tribuna con la intención de acercarse a la cámara principal. Fue en ese contexto que logró tomar el equipo y aparecer en pantalla durante algunos segundos.

Tras el episodio, efectivos policiales actuaron de inmediato y lo retiraron del sector. Posteriormente fue trasladado a la comisaría 3ª de Tres de Febrero, donde se realizaron las primeras diligencias.

Una imagen viral que terminó en investigación

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de San Martín, que dispuso actuaciones bajo la carátula de averiguación de ilícito. Fuentes del caso indicaron que, una vez verificada su identidad y constatado que no registraba impedimentos legales, se avanzó con el procedimiento correspondiente en el marco de la causa.

La secuencia había durado apenas unos segundos, pero generó desconcierto durante la transmisión televisiva y rápidamente se viralizó. La cámara dejó de seguir el juego y mostró en primer plano al hincha, en una escena que se replicó en redes sociales.

detenido copa argentina Identificaron y detuvieron al hincha que apareció en cámara durante un partido de la Copa Argentina. Ministerio de Seguridad - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Con la intervención policial y la confirmación del contenido de lo que gritó, el episodio dejó de ser solo una curiosidad televisiva para convertirse en un hecho con derivaciones judiciales.