El increíble blooper televisivo en la Copa Argentina: un hincha agarró la cámara de TV durante Gimnasia-Acassuso

Insólito blooper en la Copa Argentina: un espectador tomó la cámara en vivo y la transmisión quedó en sus manos por varios segundos.

Nacho Fernández se lleva el balón ante la marca de un mediocampista de Acassuso. Insólito lo que pasó en el duelo de Copa Argentina entre el Lobo y Suso.

En la Copa Argentina pasó algo que parecía imposible. Durante el primer tiempo del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Acassuso, un hincha tomó la cámara principal de televisión y apareció en vivo durante varios segundos, generando un momento tan insólito como viral.

La situación se dio a los 36 minutos en el estadio de Estudiantes de Caseros. La imagen comenzó a moverse de manera extraña hasta que quedó en evidencia lo que pasaba: un espectador había arrebatado el equipo y quedó en primer plano, alentando y mirando directamente al lente.

El increíble blooper televisivo en la Copa Argentina El increíble blooper televisivo en la Copa Argentina El increíble blooper televisivo en la Copa Argentina TyC Sports Fueron instantes de desconcierto total. Incluso se llegó a percibir un forcejeo para intentar recuperar la cámara, aunque sin éxito inmediato. Ante ese escenario, desde la transmisión decidieron cambiar rápidamente de plano para evitar que la situación siguiera al aire.

El episodio no tardó en explotar en redes sociales, donde muchos recordaron el clásico lema del torneo: “en la Copa Argentina puede pasar cualquier cosa”. Esta vez, la realidad superó cualquier guion.