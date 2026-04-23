Nadal, Sinner y figuras del Real Madrid protagonizaron un inesperado cruce en el Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu fue escenario de un cruce tan inesperado como llamativo: Rafael Nadal , Jannik Sinner , Jude Bellingham y Thibaut Courtois compartieron un peloteo en una pista de polvo de ladrillo montada especialmente dentro del estadio.

La iniciativa se dio en el marco del Masters 1000 de Madrid , que convirtió al emblemático recinto del conjunto merengue en un escenario completamente distinto al habitual. El estadio, conocido por su césped, volvió a transformarse para albergar una experiencia única.

Gracias @MutuaMadridOpen y @realmadrid . Ha sido muy especial disfrutar de esta pista única en el Bernabéu. Buen nivel, @thibautcourtois y @BellinghamJude pic.twitter.com/r9DXVXfPQT

Conciertos, partidos de la NFL, una pista de hielo y ahora tenis: el Bernabéu reafirma su perfil como espacio multiuso, capaz de adaptarse a diferentes eventos deportivos y culturales de gran escala.

El encuentro se desarrolló en un ambiente relajado y con tintes recreativos. Nadal y Courtois formaron dupla frente a Bellingham y Sinner , en un intercambio de golpes que combinó talento, humor y curiosidad entre disciplinas distintas.

La escena tuvo además un detalle especial: el propio hijo de Nadal, también llamado Rafa, se sumó con una raqueta en mano, aportando un momento familiar a la jornada. Como juez de silla improvisado, el presidente del club, Florentino Pérez, siguió de cerca el desarrollo del juego.

Nadal, Courtois, Sinner y Bellingham estrenan la pista de tenis del Bernabéu Nadal, Courtois, Sinner y Bellingham estrenan la pista de tenis del Bernabéu

Un evento que refuerza la innovación del torneo

El estreno de la pista también contó con la presencia de figuras como Feliciano López y Garbiñe Muguruza, directores del torneo, quienes impulsan propuestas innovadoras para enriquecer la experiencia de los jugadores.

Además, participaron la número uno del mundo, Iga witek, y la futbolista Linda Caicedo, en una jornada que combinó espectáculo, promoción y cercanía con el público.

La pista del Bernabéu estará disponible para que los tenistas del torneo puedan entrenarse o generar contenido en un entorno icónico, siempre de manera voluntaria y sin reemplazar a la sede principal del certamen.