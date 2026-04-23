Clásico mendocino: la estadística también juega y hay un equipo que llega mejor

Los clásicos no siempre respetan la lógica, pero la previa sí deja señales claras. Y cuando se miran los números, hay una realidad que aparece rápido: hoy Independiente Rivadavia llega mejor que Gimnasia y Esgrima de Mendoza. No es una sensación ni una simple percepción de la semana; es estadística pura.

La Lepra llega como líder del torneo con 29 puntos, mientras que el Lobo aparece bastante más abajo con 13 unidades. Esa diferencia no solamente se refleja en la tabla de posiciones, sino también en la manera en la que cada equipo construye sus partidos.

Independiente convirtió 26 goles en 15 encuentros, casi dos por partido. Gimnasia, en cambio, apenas suma 10 goles en 14 fechas. Ahí aparece una de las grandes claves tácticas del clásico: uno lastima mucho y con varias herramientas; el otro todavía sigue buscando mayor peso ofensivo.

El equipo de Alfredo Berti tiene gol, profundidad y una estructura muy clara. Con Sebastián Villa como desequilibrio constante, Sartori como referencia y variantes que también responden desde el banco, la Lepra encuentra distintas formas de llegar al arco rival. No depende de una sola vía ni de una sola figura: tiene recursos y eso en partidos grandes pesa.

Gimnasia, por su parte, necesita más elaboración y suele depender de encuentros más cerrados, más friccionados, donde el orden y la paciencia sean protagonistas. Su promedio ofensivo de 0,71 goles por partido refleja justamente eso: le cuesta más romper defensas y necesita mucho más trabajo para generar peligro real.

También hay una diferencia fuerte en el momento anímico. Independiente ganó cinco de sus últimos seis partidos, mientras que Gimnasia apenas consiguió una victoria en ese mismo tramo. Y ahí aparece otro factor que no siempre se ve en la planilla, pero que termina siendo decisivo: la confianza. Cuando un equipo gana seguido, cambia hasta la forma de caminar la cancha. Hay otra seguridad, otra postura, otra energía.

independiente rivadavia local villa festejo final Sebastián Villa, la carta de triunfo de la Lepra. Alf Ponce/MDZ

Tácticamente, mucho del clásico puede pasar por el mediocampo. Si Gimnasia logra cortar el circuito entre Fernández, Florentín y los extremos, puede ensuciarle el partido a la Lepra y llevarlo al terreno que más le conviene. Pero si Independiente encuentra espacios, logra girar rápido y acelerar por afuera, el partido puede romperse temprano.

El Lobo necesita fricción. Independiente necesita ritmo. Ahí puede estar gran parte de la historia del domingo.

Y después está ese factor que no aparece en ninguna aplicación ni en ninguna estadística: el Bautista Gargantini lleno. Porque en este tipo de partidos, el público también juega. La localía puede transformar una pelota dividida en una jugada de gol, una presión alta en una recuperación clave o un momento de duda en un envión anímico.

Los números favorecen a Independiente. El presente también. Pero si algo enseña el fútbol mendocino es que los clásicos no se explican solamente con estadísticas. Se juegan con la cabeza, se sufren con el corazón y se ganan con personalidad.