Clásico mendocino: cómo comprar entradas para Independiente Rivadavia vs Gimnasia

El Clásico mendocino ya se juega también en las tribunas. Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán este domingo en un partido clave. La expectativa es total para uno de los duelos más importantes del torneo y se espera un Estadio Bautista Gargantini colmado.

Las entradas ya están a la venta y el movimiento es intenso. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Global Fan, en lo que será uno de los eventos más convocantes del fútbol mendocino en el año. Para los socios de Independiente Rivadavia, el ingreso será más simple: deberán tener la cuota al día y presentar su DNI físico para acceder al estadio.

En cuanto a los no socios, los precios establecidos son:

En cuanto a los no socios, los precios establecidos son:

Popular: $40.000

Platea descubierta: $60.000

Platea cubierta: $80.000

Además, el club lanzó una moratoria especial en la previa del clásico para que los hinchas puedan regularizar su situación y volver a formar parte. Esta iniciativa estará vigente hasta el viernes e incluye beneficios para quienes adhieran al débito automático.

El contexto no hace más que aumentar la expectativa. La Lepra llega como protagonista del torneo y con un presente que ilusiona, mientras que el Lobo necesita sumar para seguir en levantada. Pero más allá de lo futbolístico, el clásico promete un marco imponente.

Porque en Mendoza, estos partidos no se juegan: se viven. Y esta vez, nadie quiere quedarse afuera.