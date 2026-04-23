Los 3 delanteros con los que compite Adam Bareiro en su carrera por ir al Mundial 2026

El buen presente de Boca también le abre una puerta a Adam Bareiro , quien después de ser titular en el Superclásico renovó su ilusión de meterse en la lista de la selección de Paraguay para el Mundial 2026 . El delantero sabe que depende de su rendimiento y de sostenerse en el equipo para seguir sumando puntos en la consideración de Gustavo Alfaro .

"Yo estoy muy convencido de que vine acá para hacer las cosas bien y obvio que si acá ando bien, si sigo haciendo goles, si sigo siendo importante, ellos me van a tener en consideración", aseguró el atacante en DSports, dejando en claro que no piensa bajarse de la pelea.

Sin embargo, desde Paraguay el panorama no es tan sencillo. Hoy, Bareiro aparece por detrás de varios nombres en la consideración del DT. El único que parece tener el lugar asegurado es Antonio Sanabria (Cremonese), quien corre con ventaja pese a no atravesar su mejor momento goleador en Europa.

Un escalón más abajo aparecen Gabriel Ávalos (Independiente), Álex Arce (Independiente Rivadavia) e Isidro Pitta (Bragantino), tres delanteros que hoy están por encima del jugador de Boca. Todos vienen teniendo continuidad y, en algunos casos, mejores números, lo que los posiciona mejor de cara al armado de la lista.

Lechuga Alfaro tiene goleadores para elegir: Gabriel Ávalos, Alex Arce e Isidro Pitta

alex arce independiente rivadavia fluminense Alex Arce viene de convertir un tanto en el histórico triunfo de la Lepra mendocina en el Maracaná. EFE

Bareiro, entonces, integra un tercer grupo en el que también aparecen otros nombres como Ronaldo Martínez (Talleres), mientras que futbolistas que ni siquiera fueron convocados todavía, como Carlos "Cocoliso" González (Independiente del Valle) y Robert Morales (Pumas), siguen siendo observados.

En este contexto, los goles pesan. El delantero de Boca suma 9 en 19 partidos en lo que va de 2026 y comparte ese registro con Ávalos, aunque el atacante de Independiente lo logró en menos encuentros. Por eso, el tramo final del Torneo Apertura y los playoffs pueden ser determinantes: cada minuto en cancha será una oportunidad para torcer una carrera que hoy lo tiene corriendo desde atrás.