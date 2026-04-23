Escándalo en Rosario Central: investigan denuncia por abuso y violencia en inferiores

El Club Atlético Rosario Central decidió interrumpir las actividades de su categoría 2013 en divisiones inferiores luego de que se formalizara una denuncia anónima ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. El caso, que involucra a futbolistas juveniles, menciona presuntos episodios de abuso, amenazas y agresiones físicas, de acuerdo con reportes surgidos en Rosario.

La entidad rosarina informó la medida mediante un comunicado oficial, en el que señaló: “Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada. También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo. Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución”.

En paralelo a la activación del protocolo institucional, la dirigencia avanzó con una convocatoria inmediata a coordinadores, cuerpos técnicos y familias, con el propósito de ordenar la intervención y establecer un marco de actuación acorde a las normativas vigentes.

De acuerdo con información publicada por medios locales, el club resolvió apartar preventivamente a los jugadores señalados mientras se analizan los hechos. La decisión se tomó en un contexto de creciente tensión, que incluyó un enfrentamiento entre padres ocurrido el martes 21 de abril y que demandó la presencia policial.

En ese marco, la denuncia también plantea que algunos responsables del grupo habrían tenido conocimiento previo de situaciones irregulares, sin que se aplicaran los mecanismos institucionales correspondientes en tiempo y forma.

Acusaciones en Rosario Central

Los elementos incorporados a la presentación describen conductas de extrema gravedad dentro del vestuario. Entre ellas, la presunta coacción a un compañero para desnudarse, agresiones físicas y la toma de imágenes sin consentimiento.

Asimismo, se mencionan episodios de contacto indebido con otros menores y amenazas vinculadas a la difusión de ese material. Parte de estas situaciones habría tenido continuidad en espacios digitales del equipo, como el grupo de mensajería, lo que amplificó el impacto entre los integrantes.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe ya tomó intervención en el caso, lo que llevó a la institución a ponerse a disposición para colaborar con el proceso y facilitar el esclarecimiento de lo ocurrido.