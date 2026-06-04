Tras renunciar a Inter Miami, Javier Mascherano es candidato a DT de un importante club argentino de Primera

La continuidad de Jorge Almirón al frente de Rosario Central atraviesa horas de incertidumbre . Tras un cierre de semestre marcado por las eliminaciones en el Torneo Apertura y la Copa Argentina, las dudas sobre el futuro del entrenador comenzaron a ganar fuerza dentro del mundo canalla, mientras la dirigencia ya analiza posibles alternativas para el banco de suplentes.

En ese escenario, el nombre que aparece con mayor consenso es el de Javier Mascherano . El ex entrenador de Inter Miami se encuentra sin trabajo desde abril, cuando decidió dejar su cargo por cuestiones personales, y su perfil es seguido de cerca por la conducción del club rosarino.

La posibilidad de desembarcar en Rosario Central no sería una historia más para Mascherano . Más allá de no ser reconocido públicamente como hincha de la institución, mantiene una relación estrecha con la ciudad y con el club. Su hermano Sebastián es simpatizante canalla y, años atrás, la dirigencia incluso intentó convencerlo de cerrar allí su carrera como futbolista. Aquella opción no prosperó y finalmente continuó su trayectoria en Estudiantes, pero el vínculo nunca se rompió.

Además, existe otro factor que potencia la candidatura del ex capitán de la Selección argentina: su cercanía con Ángel Di María. Ambos compartieron numerosos ciclos en el seleccionado nacional y construyeron una relación que trascendió los años de competencia. Ese lazo podría transformarse en un elemento favorable para un eventual proyecto deportivo en Arroyito.

Mientras los rumores sobre una posible salida de Almirón continúan creciendo, la figura de Mascherano gana terreno como una de las opciones más fuertes para asumir el desafío. Por ahora no hay definiciones oficiales, pero en Rosario su nombre vuelve a instalarse con fuerza y alimenta la expectativa de quienes imaginan al Jefecito al mando del Canalla.