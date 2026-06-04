Belloso ratificó a Almirón en Central con una frase muy polémica y destrozó a Quintana: "Salió a mariconear, enfrentará un proceso"

Gonzalo Belloso sorprendió a todos y ratificó al entrenador en el Canalla con una llamativa frase y también liquidó al marcador central por sus declaraciones.

Cuando parecía que Jorge Almirón tenía las horas contadas en Rosario Central, Gonzalo Belloso, presidente de la institución, sorprendió a todos este jueves en conferencia de prensa al anunciar la continuidad del exentrenador de Boca y Lanús en el cargo como DT de la Academia. Aunque lo hizo con una frase muy polémica.

Luego de lo que fue la eliminación frente a River en las semifinales del Torneo Apertura y la durísima goleada recibida ante Estudiantes en Copa Argentina, las versiones periodísticas daban como terminado el ciclo de Almirón en el Canalla a partir del radiopasillo dirigencial. No obstante, este mediodía el mandamás encabezó una conferencia de prensa en el Gigante de Arroyito, acompañado por Carolina Cristinziano (vicepresidenta) y miembros de la Comisión Directiva, y allí fue contundente al confirmar la continuidad del DT: "No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón”.

“Cuando llegó, les planteamos como metas: quedar bien parados para las copas del año que viene, pasar a octavos de final de la Copa Libertadores actual, ser competitivos en el torneo Apertura y ganar el clásico. A modo de objetivo, se lograron todos los que nos propusimos”, continuó.

Gonzalo Belloso ratificó a Jorge Almirón en su cargo como DT de Central X @ESPNArgentina Pero más allá de ratificarlo en su puesto, Gonzalo Belloso lanzó una sorpresiva frase que dejó a todos los presentes atónitos: "Siempre hablé de que Central iba a ser un club serio. Vamos a continuar el proceso que empezamos. Hasta mi mamá me dijo que eche a Almirón, muchos lo dijeron, pero vamos a seguir”.