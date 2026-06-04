Belloso ratificó a Almirón en Central con una frase muy polémica y destrozó a Quintana: "Salió a mariconear, enfrentará un proceso"
Gonzalo Belloso sorprendió a todos y ratificó al entrenador en el Canalla con una llamativa frase y también liquidó al marcador central por sus declaraciones.
Cuando parecía que Jorge Almirón tenía las horas contadas en Rosario Central, Gonzalo Belloso, presidente de la institución, sorprendió a todos este jueves en conferencia de prensa al anunciar la continuidad del exentrenador de Boca y Lanús en el cargo como DT de la Academia. Aunque lo hizo con una frase muy polémica.
Luego de lo que fue la eliminación frente a River en las semifinales del Torneo Apertura y la durísima goleada recibida ante Estudiantes en Copa Argentina, las versiones periodísticas daban como terminado el ciclo de Almirón en el Canalla a partir del radiopasillo dirigencial. No obstante, este mediodía el mandamás encabezó una conferencia de prensa en el Gigante de Arroyito, acompañado por Carolina Cristinziano (vicepresidenta) y miembros de la Comisión Directiva, y allí fue contundente al confirmar la continuidad del DT: "No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón”.
“Cuando llegó, les planteamos como metas: quedar bien parados para las copas del año que viene, pasar a octavos de final de la Copa Libertadores actual, ser competitivos en el torneo Apertura y ganar el clásico. A modo de objetivo, se lograron todos los que nos propusimos”, continuó.
Pero más allá de ratificarlo en su puesto, Gonzalo Belloso lanzó una sorpresiva frase que dejó a todos los presentes atónitos: "Siempre hablé de que Central iba a ser un club serio. Vamos a continuar el proceso que empezamos. Hasta mi mamá me dijo que eche a Almirón, muchos lo dijeron, pero vamos a seguir”.
La brutal declaración de Belloso contra Carlos Quintana
Por otro lado, el presidente de Rosario Central disparó con munición pesada contra Carlos Quintana luego de que el jugador lanzara que no se sintió valorado por el técnico, tras confirmar que no seguirá post Mundial y se sumará a Riestra: "Quintana salió a mariconear, una falta de respeto total. Había fuego y tiró nafta, no podés ser tan desagradecido. Va a enfrentar un proceso por sus declaraciones porque en por contrato está prohibido hablar de los hinchas, de los técnicos y de los dirigentes".
"Cuando fuimos a jugar contra River nos salieron enemigos de abajo de las piedras, de todos lados. Cuidemos un poco a Central, cuidémonos nosotros, trabajemos juntos y sigamos enfrentando el objetivo que vamos a tener buenos momentos", concluyó Belloso.