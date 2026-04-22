Adam Bareiro reveló por qué festejó el gol de Boca ante River haciendo el Topo Gigio

Tras la ejecución de Paredes, Adam Bareiro replicó el famoso festejo desafiando a los hinchas en el Monumental pese a su pasado reciente en River. Esto dijo.

El Superclásico siempre deja historias cruzadas y, esta vez, uno de los protagonistas fue Adam Bareiro. El delantero de Boca tuvo una tarde especial en su regreso al Monumental: jugó 82 minutos ante River, su exclub, soportó silbidos y se fue con un triunfo que celebró con todo.

Ya en frío, el paraguayo habló sobre lo que significa disputar un partido de este calibre, esta vez defendiendo los colores de la vereda contraria. "Me tocó jugar un Superclásico con el otro club, ahora me tocó con Boca. Es algo muy lindo. De vida o muerte, parece una final", comenzó diciendo, en diálogo con ESPN.

En lo futbolístico, su aporte fue discreto, pero hubo una acción que terminó generando mucha bronca en Núñez. Luego del gol de penal de Leandro Paredes, Bareiro se distanció de sus compañeros en el festejo para hacer el Topo Gigio de cara a los hinchas millonarios, sin importarle su pasado en el club.

Adam Bareiro y el Toto Gigio en el Monumental: ¿por qué lo hizo? Lejos de esquivar la situación, el exgoleador de San Lorenzo dio su versión y hasta sumó un toque de humor. "Me sumé al festejo de Lea, era un gol muy importante, era ponernos en ventaja. El festejo lo hice primero que él, ja. Lo hice en el debut de Copa Argentina, se lo había dedicado a Román, ahora me sumé al festejo", resaltó, dejando en claro que no fue algo improvisado.

Adam Bareiro le hizo el topo gigio a la hinchada de River X @SC_ESPN