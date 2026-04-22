Adam Bareiro reveló por qué festejó el gol de Boca ante River haciendo el Topo Gigio
Tras la ejecución de Paredes, Adam Bareiro replicó el famoso festejo desafiando a los hinchas en el Monumental pese a su pasado reciente en River. Esto dijo.
El Superclásico siempre deja historias cruzadas y, esta vez, uno de los protagonistas fue Adam Bareiro. El delantero de Boca tuvo una tarde especial en su regreso al Monumental: jugó 82 minutos ante River, su exclub, soportó silbidos y se fue con un triunfo que celebró con todo.
Ya en frío, el paraguayo habló sobre lo que significa disputar un partido de este calibre, esta vez defendiendo los colores de la vereda contraria. "Me tocó jugar un Superclásico con el otro club, ahora me tocó con Boca. Es algo muy lindo. De vida o muerte, parece una final", comenzó diciendo, en diálogo con ESPN.
En lo futbolístico, su aporte fue discreto, pero hubo una acción que terminó generando mucha bronca en Núñez. Luego del gol de penal de Leandro Paredes, Bareiro se distanció de sus compañeros en el festejo para hacer el Topo Gigio de cara a los hinchas millonarios, sin importarle su pasado en el club.
Adam Bareiro y el Toto Gigio en el Monumental: ¿por qué lo hizo?
Lejos de esquivar la situación, el exgoleador de San Lorenzo dio su versión y hasta sumó un toque de humor. "Me sumé al festejo de Lea, era un gol muy importante, era ponernos en ventaja. El festejo lo hice primero que él, ja. Lo hice en el debut de Copa Argentina, se lo había dedicado a Román, ahora me sumé al festejo", resaltó, dejando en claro que no fue algo improvisado.
El atacante de 29 años también contó que tenía otras ideas en mente por si le tocaba convertirle a River, aunque evitó entrar en polémicas innecesarias. "Tenía un par de cosas pensadas. Una que se pueda decir, mucha gente me había pedido que le dedique el gol. Yo tengo mi festejo clásico para mi esposa (hace la letra T con las manos de Tamara -su esposa-)", reveló.
Por último, cuando le mencionaron la posibilidad de besar el escudo xeneize fue un poco más prudente: "Tampoco eso, uno nunca sabe, en el momento no sabés cómo te agarra, será para el siguiente Superclásico".