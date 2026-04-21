La tajante respuesta de Úbeda sobre si Riquelme le ofreció renovar el contrato como DT de Boca

El vínculo actual de Claudio Úbeda con Boca finaliza el 30 de junio. Dado el buen momento que atraviesa el equipo, todo apunta a que debería seguir.

Tras la trágica muerte de Miguel Ángel Russo en octubre de 2025, Claudio Úbeda quedó a cargo del primer equipo de Boca Juniors. Luego de la eliminación en semifinales del Clausura contra Racing, su continuidad estaba en duda, pero Juan Román Riquelme decidió en diciembre respetar el contrato con Miguelo y que siguiera en este 2026.

El comienzo de la temporada no fue el mejor y el Sifón llegó a quedar al borde del precipicio. Sin embargo, consiguió corregir el rumbo con su última vida y logró revertir la situación de manera radical, con un invicto de 13 partidos, un gran arranque en la Copa Libertadores y la victoria en el Superclásico del domingo. Pero hay un pequeño detalle: su vínculo actual finaliza el 30 de junio y aún no firmó su renovación.

Claudio Úbeda habló de su renovación en Boca Claudio Úbeda entrenamiento de Boca Úbeda le quitó importancia a su renovación. @BocaJrsOficial "Yo creo que desde el momento en que Román habló con nosotros y nos dijo después de fin de año que íbamos a seguir siendo el grupo de trabajo que iba a estar al frente del plantel, ahí sentimos que teníamos que hacernos cargo de una responsabilidad muy grande. Y sabíamos a lo que nos ateníamos, de tener que ganarnos la confianza con rendimiento y con resultados", señaló el DT auriazul este martes en diálogo con Radio La Red respecto de su conformación en el cargo 5 meses atrás.

En ese sentido, al ser consultado sobre si ya estaba negociando la extensión de su contrato, fue contundente: "Tenemos 40 días de trabajo muy importantes para nosotros, para los jugadores, y para el hincha ni hablar. Hoy mi renovación no es una prioridad. Hay que sacarlo de foco. Es mucho más importante lo que tenemos por delante por jugar, y después lo otro dependerá de un montón de factores", sostuvo.