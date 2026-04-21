Úbeda reveló cómo vivió las críticas pasadas de los hinchas de Boca y sorprendió: "Lo entiendo"

Claudio Úbeda, quien hasta hace unas semanas parecía pender de un hilo, logró revertir su situación tanto en el club como con los fanáticos.

Boca Juniors confirmó su gran momento al vencer a River en el Superclásico. Con el 1-0 del domingo, alcanzó los 13 partidos al hilo sin perder, sumó su segundo triunfo consecutivo ante el eterno rival y quedó al borde de asegurarse la clasificación a los playoffs del Apertura. Un enorme envión anímico para el equipo y, especialmente, para Claudio Úbeda.

El Sifón, que había comenzado el año muy discutido y que tras los primeros partidos de la temporada parecía pender de un hilo, con la hinchada y gran parte de la prensa pidiendo su cabeza, logró revertir radicalmente su situación. Y salvo que ocurra una catástrofe deportiva en el cierre del semestre, todo apunta a que continuará en el cargo por el resto del 2026.

Claudio Úbeda habló de su relación con el hincha de Boca Claudio Úbeda Superclásico 2026 Monumental Úbeda logró revertir su complicada situación en Boca, que supo pender de un hilo. Fotobaires "La importancia del clásico pasado fue poder estar en la Copa Libertadores; y el de este, ratificar el buen momento que estamos teniendo", señaló el DT xeneize este martes en diálogo con Radio La Red. En dicha entrevista, indicó cuál cree que fue el punto de inflexión para que el equipo saliera del pozo y pudiera repuntar en todos los frentes: "En los inicios podemos poner la pretemporada, con todos los lesionados que recuperamos; pero el partido contra Lanús (victoria 3-0 en la Fortaleza) marcó un quiebre para nosotros".

Tras esto, dio detalles de cómo vivió las durísimas críticas de la hinchada y se mostró comprensivo: "Yo soy muy paciente y muy tranquilo en ese aspecto. Entiendo la valoración positiva o negativa que pueda llegar a tener el hincha, y por varios factores. Mi llegada no fue cómo debería ser, porque a mí no me eligieron, sino que vine con Miguel (Russo)", reconoció con total honestidad.