La sentencia de Ander Herrera sobre el rol de Paredes en Boca: "Lo de Lean es histórico"

Leandro Paredes no deja de recibir elogios tras el Superclásico y Ander Herrera le reconoció el valor que tuvo de volver en 2025 y cargarse el equipo al hombro.

Desde su regreso a mediados de 2025, Leandro Paredes se calzó el equipo al hombro y, cumpliendo gratamente con las expectativas puestas en él, se convirtió rápidamente en el alma del equipo y el jugador más determinante, por lo que se ganó la admiración y el respeto absoluto de todos su compañeros, hinchas y hasta de los rivales.

El domingo, el campeón del mundo tuvo su tarde soñada en el Monumental y fue la gran figura de Boca Juniors y del partido en el Superclásico. Desde entonces, no ha parado de recibir elogios, como los que le dedicó este martes Ander Herrera, quien ya lo conocía de haber jugado juntos en el PSG entre 2019 y 2022.

Los elogios de Ander Herrera a Leandro Paredes Los elogios de Ander Herrera a Leandro Paredes "Lo que ha hecho Lean es histórico: volver al club, en una edad en la que todavía le quedaban algunos años de máximo nivel en Europa, venir con toda la presión que supone para él... Nos liberó un poco a todos y se cargó con esa responsabilidad, y eso es algo que el hincha de Boca se lo reconoce y se lo agradece", apuntó el español en diálogo con TNT Sports.

"Somos amigos, compartimos tres años en París también. Para mí es un lujo compartir el día a día nuevamente con él en Boca y disfrutarlo. Pero, por sobre todas las cosas, me quito el sombrero con lo que ha hecho", aseguró a continuación sobre Paredes. E insistió: "Es que a esa edad cualquiera continúa su carrera en Europa, y si no, en Asia, como hacen muchos también, y ganar 3 o 4 veces lo que gana aquí. Eso es algo digno de elogiar y reconocer".