Nicolás Varrone sufrió una dura sanción y cerró un difícil fin de semana en Mónaco

Nicolás Varrone no logró redondear un buen fin de semana en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2 y finalizó en la 20ª posición de la Feature Race. Después de una Sprint alentadora, en la que avanzó más posiciones que cualquier otro piloto de la parrilla, el argentino volvió a verse perjudicado por una sanción que terminó condicionando su resultado.

El representante de Van Amersfoort Racing había partido desde el 15° lugar y buscaba acercarse a la zona de puntos en un circuito donde las oportunidades de adelantamiento son muy escasas. Sin embargo, una decisión de los comisarios cambió rápidamente el rumbo de su carrera.

La prueba fue ganada por el búlgaro Nikola Tsolov, quien aprovechó un error de Rafael Câmara en el tramo final para quedarse con la victoria en las calles del Principado.

La jornada comenzó con un leve contacto durante la vuelta de formación en el sector de la piscina. Sebastián Montoya debió frenar bruscamente tras una reducción de velocidad de Tasanapol Inthraphuvasak y Varrone alcanzó a rozar al piloto colombiano con la trompa de su monoplaza. El incidente no dejó daños ni tuvo mayores consecuencias.

El momento decisivo llegó en la largada. En medio del pelotón y buscando evitar un contacto en la primera frenada, Varrone recortó una curva. Aunque no ganó posiciones con la maniobra, los comisarios entendieron que había obtenido una ventaja y le aplicaron una penalización de 10 segundos.

Desde ese momento, el argentino quedó condicionado tanto en ritmo como en estrategia, obligado a gestionar una carrera compleja en uno de los trazados más exigentes del calendario.

Una estrategia que no encontró recompensa

Varrone se mantuvo durante buena parte de la competencia en la zona media-baja del clasificador mientras esperaba una oportunidad estratégica. El equipo VAR decidió extender al máximo el primer stint con la expectativa de aprovechar una eventual neutralización o la aparición del auto de seguridad.

Sin embargo, esa situación nunca ocurrió. Sin interrupciones en pista, el argentino tuvo que ingresar a boxes en la última vuelta para cumplir con el cambio obligatorio de neumáticos y además descontar los 10 segundos de penalización.

La combinación de ambos factores lo relegó hasta el 20° puesto al momento de la bandera a cuadros.

Tsolov aprovechó su oportunidad y ganó en Mónaco

La lucha por la victoria tuvo su punto decisivo en la vuelta 35. Tras las paradas en boxes de los líderes, Rafael Câmara parecía encaminarse al triunfo con una ventaja cercana a los siete segundos sobre Nikola Tsolov.

No obstante, el piloto de Campos Racing comenzó a descontar terreno hasta provocar el error del brasileño. Câmara bloqueó los neumáticos en la recta principal, perdió el liderato y poco después abandonó en Sainte-Dévote. "No sé qué pasó. No tiene nada de grip", comentó por radio.

Tsolov se quedó con la victoria, seguido por Alexander Dunne y Dino Beganovic. En el campeonato, Gabriele Minì continúa como líder con 63 puntos, apenas uno más que Tsolov. Varrone ocupa la 14ª posición con 14 unidades y tendrá una nueva oportunidad el próximo fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya.