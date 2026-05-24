Carrerón de Nico Varrone en el GP de Canadá: terminó 7° y sumó un punto extra por la vuelta rápida

Nicolás Varrone completó una gran carrera en el Gilles Villeneuve, terminó en la séptima posición y sumó un punto extra por la vuelta rápida.

Nicolás Varrone fue 7° en el GP de Canadá y sumó un punto extra por la vuelta rápida.

Nicolás Varrone volvió a destacarse en la Fórmula 2 al finalizar séptimo en el Gran Premio de Canadá disputado en el Circuito Gilles Villeneuve de Montréal. La victoria quedó en manos de Martinius Stenshorne.

El piloto argentino de Van Amersfoort Racing largó desde la 12ª posición, avanzó con un gran ritmo y terminó sumando seis puntos para el campeonato, además de una unidad extra gracias a la vuelta más rápida de la carrera, con un tiempo de 1:24.394.

nico varrone Varrone fue séptimo en el GP de Canadá. Instagram @vanamersfoortracing Nico Varrone terminó 7° en el GP de Canadá y sumó un punto extra por la vuelta rápida

La competencia estuvo marcada por varias neutralizaciones con Auto de Seguridad. La primera se produjo tras el accidente de Laurens Van Hoepen contra el famoso Muro de los Campeones cuando lideraba la prueba.

En un momento de la carrera, Varrone llegó a ubicarse segundo gracias a una estrategia que lo favoreció mientras varios pilotos ingresaban a boxes. Luego de cambiar los neumáticos superblandos en la vuelta 10, regresó en el puesto 16 y comenzó una sólida remontada hasta cruzar la bandera a cuadros en la octava colocación.