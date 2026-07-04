Nicolás Varrone remontó en Silverstone, pero se quedó sin puntos en la sprint de la Fórmula 2

Nicolás Varrone avanzó cinco posiciones en la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña, aunque finalizó 14° y no pudo meterse entre los ocho primeros.

Nicolás Varrone avanzó posiciones en el inicio de la carrera, pero perdió rendimiento y terminó 14°.

Nicolás Varrone protagonizó una buena remontada en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 2, aunque no le alcanzó para sumar puntos. El piloto argentino de Van Amersfoort Racing largó desde el 19° puesto, recuperó cinco posiciones y cruzó la bandera a cuadros en el 14° lugar, lejos de la zona de puntuación.

El bonaerense llegaba condicionado por la clasificación del viernes, donde no encontró el ritmo necesario para pelear adelante. Esa floja actuación lo obligó a partir desde el fondo de la grilla, por lo que su objetivo principal pasó por avanzar la mayor cantidad de posiciones posible pensando también en la carrera principal del domingo.

Nicolás Varrone fue 14° en la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña. X @F2 Nicolás Varrone fue 14° en Silverstone: Tsolov se quedó con el triunfo En la pelea por la victoria hubo emociones hasta el final. El búlgaro Nikola Tsolov, piloto de Campos Racing, concretó un gran sobrepaso en la última vuelta para superar al italiano Gabriele Minì y quedarse con el triunfo en Silverstone. Gracias a ese resultado, además, se convirtió en el nuevo líder del campeonato, con apenas un punto de ventaja sobre el propio Minì.

El tercer escalón del podio fue para el mexicano Rafael Villagómez, compañero de equipo de Varrone en Van Amersfoort Racing, que aprovechó el intenso duelo entre los líderes para asegurar un valioso resultado. También sumaron puntos Kush Maini, Tasanapol Inthraphuvasak, Dino Beganovic, Roman Bilinski y Joshua Dürksen, quienes completaron los ocho primeros puestos.