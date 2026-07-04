¡Sorpresa! Gasly fue convocado por los comisarios y podría recibir una sanción: el motivo

Pierre Gasly fue citado por los comisarios de la FIA por un presunto bloqueo a Lance Stroll durante la Q1 de la prueba de clasificación en Silverstone.

La clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña no terminó con la bandera a cuadros para Pierre Gasly. El piloto de Alpine fue citado por los comisarios de la FIA y deberá presentarse junto a un representante de la escudería para responder por una supuesta infracción ocurrida durante la primera tanda clasificatoria en Silverstone.

Según el documento oficial emitido por la FIA una vez finalizada la sesión, el francés está siendo investigado por una posible violación del artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo. La acusación apunta a que habría obstaculizado al Aston Martin de Lance Stroll en la curva 15, a las 16:09 (hora local), mientras ambos disputaban la Q1.

Pierre Gasly podría ser sancionado para el GP de Gran Bretaña Los comisarios escucharán la versión de Gasly y del equipo Alpine antes de determinar si efectivamente existió una maniobra antirreglamentaria. En caso de considerarlo responsable, el piloto francés podría recibir una sanción que modifique su posición de largada para la carrera del domingo.

Pierre Gasly podría ser sancionado para el GP de Gran Bretaña por bloquear a Stroll en la qualy. X @AlpineF1Team Gasly había finalizado la clasificación en el 12° puesto, mientras que su compañero Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 tras protagonizar un trompo en su último intento y largará desde la 19ª posición. Una eventual penalización para el francés también podría alterar la grilla definitiva del Gran Premio.