El severo castigo que exigió el presidente de LaLiga para Andrada por su trompada a un rival

Esteban Andrada quedó en el ojo de la tormenta luego su violento ataque a Jorge Pulido. En el marco de la derrota del Real Zaragoza, que se está jugando la permanencia en la Segunda División de España, contra el Huesca, el ex Boca le propinó un golpe de puño al capitán contrario luego de que lo expulsaran.

Esta acción desmedida que tuvo en su arrebato de furia lo convirtió en el foco de incontables críticas y se espera que reciba una dura sanción de disciplinaria, que puede llegar ser a una suspensión de hasta 12 o incluso 15 fechas. Sin embargo, las autoridades del futbol de clubes español apuntan todavía más alto.

Javier Tebas exigió una dura sanción para Esteban Andrada Javier Tebas exigió una dura sanción para Esteban Andrada Así lo manifestó Javier Tebas, presidente de LaLiga, al ser consultado por la acción que protagonizó el arquero argentino: "Me parece una auténtica barbaridad y la sanción debería ser lo máximo posible. Parece ser que el reglamento habla de solo de 12 partidos, cuando realmente tendría que ser la sanción de varios meses sin poder jugar", sentenció sin ningún tipo de contemplación.

El pedido de disculpas de Esteban Andrada Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealZaragoza/status/2048514611498885248?s=20&partner=&hide_thread=false Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026 Andrada, por su parte, pidió disculpas públicas: "Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy. Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, una vez que he tocado la pelota afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma", manifestó en un video que publicó el Zaragoza en redes sociales.