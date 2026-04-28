Tras la sanción por coquetear con el Real Madrid, Enzo Fernández volvió a ser noticia por un particular viaje

Luego de que el club londinense lo sancionara por sus coqueteos con el Merengue, Enzo Fernández volvió a ser noticia tras irse de viaje con dos compañeros.

Tras la polémica sanción que recibió en Chelsea, Enzo Fernández volvió a enfocarse en lo estrictamente deportivo y respondió dentro de la cancha. El mediocampista había sido castigado con dos partidos y la quita de la capitanía luego de declarar su preferencia por Madrid como ciudad, una frase que fue interpretada como un guiño al Real Madrid. Sin embargo, en su regreso disipó cualquier duda sobre su compromiso: recuperó la cinta, convirtió el gol decisivo ante Leeds y fue ovacionado por los hinchas en el camino a la final de la FA Cup.

Con el pase asegurado a la definición frente a Manchester City, el volante de la Selección Argentina aprovechó unos días de descanso para viajar junto a sus compañeros Marc Cucurella y João Pedro. El destino elegido fue, curiosamente, Madrid, aunque esta vez sin generar ruido en el club londinense.

Enzo Fernández viajó a Madrid tras sus polémicas declaracione

Durante su estadía en la capital española, Fernández asistió al Madrid Open, repitiendo una experiencia similar a la del año pasado, cuando compartió el torneo con Pedro Neto y Nicolas Jackson. También se sumó nuevamente Cucurella para presenciar la acción en la tradicional Caja Mágica.

El viaje cuenta con el aval del club, en un contexto donde la relación entre el jugador y la institución parece encaminarse tras el fuerte episodio disciplinario. "Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires. Siempre le digo a Valu (Cervantes, su pareja) que si tengo que elegir una ciudad para vivir en Europa, me gusta mucho Madrid. Es muy parecida a Buenos Aires". Luego, entre risas, agregó: "Obvio que viviría. Jugaría donde Dios quiera".