Mundial 2026: los errores más comunes del hincha viajero y cómo evitarlos

Viajar a un torneo internacional tiene algo de sueño cumplido, pero también de rompecabezas. En este Mundial 2026 , ese desafío será todavía mayor: la Copa se jugará en tres países, con sedes separadas por miles de kilómetros y reglas migratorias distintas. Para el hincha, improvisar puede salir caro.

El entusiasmo suele empezar por la entrada, el vuelo y la camiseta lista. Sin embargo, buena parte de los problemas aparece en detalles menos vistosos: un pasaporte por vencer, una escala mal calculada, una valija que no estaba incluida o un traslado al estadio que cuesta mucho más de lo previsto.

El primer error es creer que con tener pasaje alcanza. Para salir de la Argentina rumbo a Estados Unidos, México o Canadá, el pasaporte será el documento central del viaje. Además, cada país tiene sus propias condiciones de ingreso, por lo que conviene revisar con anticipación si se necesita visa, autorización electrónica o algún trámite adicional.

También es clave mirar la fecha de vencimiento. Algunos viajeros descubren tarde que su pasaporte está cerca de expirar o que el documento de un menor requiere autorizaciones extra. En un viaje con mucha demanda, resolverlo sobre la fecha puede ser más difícil, más caro y, en algunos casos, directamente imposible antes del vuelo.

El Mundial 2026 tendrá partidos en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Eso significa cambios de huso horario, vuelos internos, largas distancias y tiempos de traslado que no siempre se ven en el mapa. Ir de una sede a otra no será como moverse entre barrios: puede implicar cruzar fronteras, pasar controles migratorios y sumar noches de hotel.

Otro descuido frecuente es mirar solo la hora del partido y no el tiempo real de llegada al estadio. En eventos masivos, los accesos se saturan, el transporte cambia de frecuencia y los controles de seguridad pueden demorar más de lo habitual. Salir “con lo justo” es una mala idea, especialmente en ciudades que no se conocen.

Los costos invisibles que inflan el presupuesto

El precio del vuelo y del alojamiento no cuenta toda la historia. En un viaje mundialista aparecen gastos que muchos hinchas no calculan: equipaje adicional, comisiones por pagos en el exterior, propinas, impuestos locales, traslados nocturnos, datos móviles, seguros, comida cerca de los estadios y cambios de reserva si una selección avanza de ronda.

También conviene prestar atención al alojamiento elegido. Una habitación más barata puede terminar siendo cara si queda lejos del transporte público o de las zonas de movimiento. Lo mismo pasa con los vuelos: una escala larga, un aeropuerto secundario o un equipaje no incluido pueden convertir una oferta tentadora en un gasto mayor.

La mejor estrategia es armar un presupuesto con margen. No se trata de viajar con miedo, sino de evitar que cada imprevisto obligue a usar la tarjeta sin control. Llevar más de un medio de pago, guardar una reserva para emergencias y tener copias digitales de documentos, entradas y reservas puede ahorrar dolores de cabeza.

Para el hincha viajero, el Mundial 2026 será una experiencia enorme, pero exigirá más organización que otras ediciones. Revisar papeles, calcular distancias, confirmar horarios y anticipar gastos no le quita emoción al viaje: lo hace más disfrutable. En una Copa repartida entre tres países, la verdadera ventaja empieza antes de subir al avión.