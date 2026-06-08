Mundial 2026: qué hacer si perdés o te roban los documentos durante el viaje

Perder el pasaporte en medio de un viaje ya es un problema. Que ocurra durante el Mundial 2026 , con reservas, vuelos internos, entradas y fronteras de por medio, puede convertirse en una carrera contrarreloj. Por eso, antes de armar la valija, conviene saber qué hacer si los documentos desaparecen.

La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tres países con requisitos migratorios distintos y controles propios. Para los argentinos, el pasaporte será el documento central del viaje, incluso en destinos donde no se exige visa previa. Si se pierde o lo roban, la reacción de las primeras horas puede marcar la diferencia.

Ante un robo o extravío, lo más importante es hacer la denuncia ante la autoridad policial local. Ese comprobante puede ser necesario para avanzar con el trámite consular y también sirve para dejar constancia formal de lo ocurrido, sobre todo si junto al pasaporte se perdieron tarjetas, dinero o documentación adicional.

Después, hay que comunicarse con el consulado argentino correspondiente a la ciudad o jurisdicción donde se encuentre el viajero. No siempre el consulado más conocido es el que corresponde por ubicación, por eso conviene revisar el directorio oficial antes de moverse. En una emergencia real, Cancillería recomienda utilizar el celular de guardia de la representación argentina de la zona.

Qué puede hacer el consulado argentino

Los consulados argentinos en el exterior pueden orientar al viajero y, según el caso, gestionar documentación para resolver la situación. Existen distintos tipos de pasaporte: el ordinario, que se tramita a través del Renaper; el provisorio, pensado para regresar a la Argentina; y el pasaporte de emergencia, que puede emitirse cuando la persona no puede esperar los plazos normales por una situación excepcional.

Para estos trámites suelen pedir DNI actualizado, denuncia policial, datos que permitan verificar la identidad y, cuando corresponda, documentación que justifique la urgencia, como pasajes próximos o reservas. Si el viajero también perdió el DNI, el consulado indicará cómo avanzar de acuerdo con el caso. En menores de edad, los requisitos son más estrictos y pueden incluir autorización de quienes ejerzan la responsabilidad parental.

Cómo evitar que el problema escale

La prevención empieza antes de salir de casa. Lo ideal es guardar una copia digital del pasaporte, DNI, visa o autorización de viaje, seguro médico, pasajes y reservas. Esas copias deben estar en la nube y también en el teléfono, preferentemente protegidas con clave. Llevar una fotocopia impresa separada del documento original también ayuda.

Otro consejo simple: no mover todos los documentos juntos. El pasaporte debe quedar en un lugar seguro cuando no sea necesario llevarlo encima. Para traslados, estadios o excursiones, conviene salir solo con lo indispensable y mantener tarjetas, efectivo y documentación en bolsillos o compartimentos separados. Si roban una mochila, no debería perderse todo al mismo tiempo.

También es clave revisar los requisitos antes de cada tramo. El Mundial 2026 implica posibles cruces entre países, y una persona que ingresa a México puede necesitar otros permisos si luego viaja a Estados Unidos o Canadá. Perder el pasaporte cerca de un vuelo internacional o de un cambio de sede complica la logística, por eso cualquier incidente debe resolverse cuanto antes.

Viajar a un Mundial tiene algo de aventura, pero la documentación no puede quedar librada al azar. Saber dónde está el consulado, tener copias listas y actuar sin demora puede transformar una situación angustiante en un trámite manejable. En un viaje con tantos movimientos, la mejor defensa es llegar preparado.