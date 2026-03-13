Cuarto intermedio para reprogramar la sede de la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se define
A dos semanas de la fecha prevista para el partido, UEFA y Conmebol postergaron la decisión sobre la sede de la Finalissima.
La organización de la Finalissima entre la Selección argentina y España sigue envuelta en incertidumbre. Este viernes 13 de marzo, a apenas 14 días de la fecha prevista para el partido, UEFA y Conmebol mantuvieron una reunión clave pero no lograron definir la sede del encuentro.
El cónclave reunió a representantes de AFA, Conmebol, UEFA y la RFEF, aunque no hubo acuerdo final. Las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el sábado al mediodía, momento en el que intentarán cerrar definitivamente el estadio que albergará el partido.
UEFA y Conmebol postergaron la decisión sobre la sede de la Finalissima
Entre las conclusiones de la reunión se definieron tres cuestiones importantes. La primera es que el partido no se jugará en Madrid, pese a que desde Europa se había ofrecido el estadio Santiago Bernabéu. La segunda es que el título no se disputará en formato de ida y vuelta. Y la tercera es que, por ahora, la idea es mantener el encuentro en la fecha prevista.
La negativa sudamericana a jugar en la capital española fue clara. Tanto Claudio Tapia como Alejandro Domínguez rechazaron públicamente esa posibilidad, lo que dejó descartada la alternativa del Bernabéu.
Con ese escenario, volvieron a aparecer otras opciones en Europa para albergar el partido. Entre las sedes que están sobre la mesa figuran Lisboa, Roma y Londres, con estadios como el Do Dragao, el Olímpico y Wembley como posibles escenarios.