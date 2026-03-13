Cuarto intermedio para reprogramar la sede de la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se define

A dos semanas de la fecha prevista para el partido, UEFA y Conmebol postergaron la decisión sobre la sede de la Finalissima.

La Finalissima entre Argentina y España sigue sin sede. UEFA y Conmebol pasaron a cuarto intermedio. ¿Dónde se jugará el partido?

La organización de la Finalissima entre la Selección argentina y España sigue envuelta en incertidumbre. Este viernes 13 de marzo, a apenas 14 días de la fecha prevista para el partido, UEFA y Conmebol mantuvieron una reunión clave pero no lograron definir la sede del encuentro.

El cónclave reunió a representantes de AFA, Conmebol, UEFA y la RFEF, aunque no hubo acuerdo final. Las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el sábado al mediodía, momento en el que intentarán cerrar definitivamente el estadio que albergará el partido.

UEFA y Conmebol postergaron la decisión sobre la sede de la Finalissima Domínguez y Tapia Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez se opusieron de manera burocrática y pública a jugar la Finalissima en Madrid. @tapiachiqui Entre las conclusiones de la reunión se definieron tres cuestiones importantes. La primera es que el partido no se jugará en Madrid, pese a que desde Europa se había ofrecido el estadio Santiago Bernabéu. La segunda es que el título no se disputará en formato de ida y vuelta. Y la tercera es que, por ahora, la idea es mantener el encuentro en la fecha prevista.

La negativa sudamericana a jugar en la capital española fue clara. Tanto Claudio Tapia como Alejandro Domínguez rechazaron públicamente esa posibilidad, lo que dejó descartada la alternativa del Bernabéu.