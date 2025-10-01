Scaloni y los 3 tapados que podría convocar a la Selección argentina para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico

Lionel Scaloni tiene en carpeta a tres futbolistas que se destacan en Sudamérica de cara a la doble fecha de amistosos en octubre.

Lionel Scaloni y los tres futbolistas tapados que podría convocar a la Selección argentina para los amistosos de octubre.

Lionel Scaloni termina de ultimar detalles para presentar la lista de los futbolistas convocados a la Selección argentina para disputar los partidos amistosos de octubre frente a Venezuela (el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami) y Puerto Rico (13 de octubre en el Soldier Field de Chicago), con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

De cara a los que estarán presentes, el oriundo de Pujato ya sabe que sus piezas fundamentales no faltarán, pero también tiene la idea de probar con algunas alternativas y es por ello que en las últimas horas, se conoció de que el DT tiene tres nombres “tapados” que podría convocar para esta doble jornada FIFA: Agustín Giay, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero.

Agustín Giay, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, los tres tapados que tiene Scaloni para convocar a la Selección argentina El marcador central del River de Marcelo Gallardo es sin dudas uno de los mejores jugadores del Millonario. Con tan solo 21 años, el zaguero fue ganándose su lugar poco a poco y se convirtió en el futbolista más confiable para el Muñeco, e incluso viene mostrando su mejor rendimiento en cada partido a pesar de que al club no le esté yendo tan bien como se espera.

Lautaro Rivero Lautaro Rivero, en la mira de Lionel Scaloni para los amistosos de Argentina en octubre. @lautarorivero_03

El segundo es el mediocampista defensivo de 26 años. El ex Racing y Newell’s, es una de las piezas fundamentales de Abel Ferreira en el Palmeiras semifinalista de la Copa Libertadores. A sus 26 años, Aníbal Moreno aún no tuvo la oportunidad de ponerse la camiseta de la Albiceleste, aunque sí ya tuvo un recorrido por las Juveniles donde disputó el Sudamericano y el Mundial Sub 20 en 2019.