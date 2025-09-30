Atento, Gallardo: el jugador de River que Scaloni podría convocar por primera vez a la Selección argentina

Se acerca una nueva fecha FIFA en la que, ya terminadas las Eliminatorias Sudamericanas, las distintas selecciones del continente aprovecharán para disputar partidos amistosos. En consonancia, a diferencia de otros llamados, la Liga Profesional no se detendrá, por lo que algunos equipos podrían perder jugadores para la fecha 12, como es el caso de River Plate .

Algunos futbolistas ya se sabe que no serán convocados, como Paulo Díaz en Chile , pero hay otros de los que muy probablemente sí sean citados. En cuanto a la Selección argentina , Marcos Acuña y Gonzalo Montiel suelen ser una fija, pero para esta oportunidad, Lionel Scaloni tendría en el radar otro nombre inédito que hoy juega en el Millonario.

Se trata de Lautaro Rivero , que fue repatriado en el último mercado tras un paso notable por Central Córdoba y en los pocos partidos que lleva jugados con la Banda ha logrado destacarse más allá de lo que se esperaba. Así lo adelantó este martes el periodista Maximiliano Grillo, quien cubre el día a día de River y la Selección argentina para TNT Sports.

El joven central de 21 años logró hacerse un lugar a partir de la lesión de Germán Pezzella y de momento está teniendo muy buenos rendimientos. Así, con tan solo 8 encuentros disputados en River (y tras un buen 2024 y un gran primer semestre del 2025 en el Ferroviario), habría logrado llamar la atención del entrenador de la Albiceleste.

Scaloni está constantemente probando jugadores nuevos y jóvenes, pensando en la renovación constante con vistas más allá del Mundial 2026. Para el caso puntual del llamado de octubre, también favorecería a Rivero que no estaría disponible el Cuti Romero por una molestia muscular y, además, el hecho de ser un central zurdo, un faltante importante en la Selección argentina tras la lesión ligamentaria de Lisando Martínez.