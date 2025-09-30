¡Papelón! La repudiable reacción del guardaespaldas de River con los hinchas que reprobaron a los jugadores
El Monumental vivió un cierre bochornoso tras la derrota con Riestra: “La Roca” Moreno, guardaespaldas del plantel de River, cruzó a los hinchas con insultos.
River atraviesa uno de los momentos más delicados de toda la era Gallardo. El Millonario quedó eliminado de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y este domingo sufrió un nuevo golpe: cayó 2-1 contra Deportivo Riestra en el Monumental, resultado que desató la furia de los hinchas.
La bronca fue generalizada: silbidos, reproches y cánticos de frustración cayeron sobre los jugadores al retirarse a los vestuarios. Pero lo que nadie esperaba era que un empleado del propio club terminara enfrentándose a los hinchas.
La violenta reacción de “La Roca” Moreno con los hinchas en el Monumental
Diego “La Roca” Moreno, reconocido guardaespaldas de River, reaccionó de la peor manera. En lugar de calmar los ánimos, insultó a los simpatizantes que expresaban su descontento: “Cerrá el ort… la con… de tu madre”, gritó, encendiendo aún más la tensión en Núñez.
Lejos de ser un hecho menor, la reacción de “La Roca” generó repudio en redes sociales y entre los propios socios, que se sintieron agredidos por alguien que debía velar por la seguridad en un contexto de enojo generalizado.
River ya acumula cuatro derrotas consecutivas: Palmeiras (1-2 y 1-3), Atlético Tucumán (0-2) y Riestra (1-2). No sufría una racha así desde 2010, lo que refleja la gravedad de la crisis. El próximo jueves, ante Racing por Copa Argentina, se juega una verdadera final.