¡Papelón! La repudiable reacción del guardaespaldas de River con los hinchas que reprobaron a los jugadores

El Monumental vivió un cierre bochornoso tras la derrota con Riestra: “La Roca” Moreno, guardaespaldas del plantel de River, cruzó a los hinchas con insultos.

Diego Moreno, alias "La Roca", es el jefe de seguridad de River y ya tuvo inconvenientes en otras canchas del país.

River atraviesa uno de los momentos más delicados de toda la era Gallardo. El Millonario quedó eliminado de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y este domingo sufrió un nuevo golpe: cayó 2-1 contra Deportivo Riestra en el Monumental, resultado que desató la furia de los hinchas.

La bronca fue generalizada: silbidos, reproches y cánticos de frustración cayeron sobre los jugadores al retirarse a los vestuarios. Pero lo que nadie esperaba era que un empleado del propio club terminara enfrentándose a los hinchas.

La violenta reacción de “La Roca” Moreno con los hinchas en el Monumental La Roca insultó a los hinchas de River tras la derrota con Riestra La Roca insultó a los hinchas de River tras la derrota con Riestra. Video: @SpiderCarp23

Diego “La Roca” Moreno, reconocido guardaespaldas de River, reaccionó de la peor manera. En lugar de calmar los ánimos, insultó a los simpatizantes que expresaban su descontento: “Cerrá el ort… la con… de tu madre”, gritó, encendiendo aún más la tensión en Núñez.

Lejos de ser un hecho menor, la reacción de “La Roca” generó repudio en redes sociales y entre los propios socios, que se sintieron agredidos por alguien que debía velar por la seguridad en un contexto de enojo generalizado.