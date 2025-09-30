La fuerte sentencia de una leyenda del fútbol europeo: "Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo"

El Atlético de Madrid vivió una fiesta en el Metropolitano al golear 5-2 al Real Madrid en el clásico. La gran figura fue Julián Álvarez , autor de dos tantos, que terminó de conquistar a la afición colchonera y hasta a una de sus leyendas más queridas: Fernando Torres .

“El mejor jugador del mundo, sin ninguna duda”, disparó el Niño al hablar del argentino, dejando una sentencia que rápidamente se viralizó. El exdelantero y actual entrenador del Atlético Madrileño resaltó que lo que hace Álvarez hay que disfrutarlo: “Lo disfrutamos, como en el Derbi. Llevamos mucho tiempo disfrutándolo”.

Torres destacó, además, que el ex River representa la identidad atlética: “Encara, se compromete con el equipo y trabaja mucho. No solo aporta en ataque, también en la dinámica colectiva. Ojalá lo tengamos muchos años aquí”, agregó.

El elogio llegó acompañado de números que lo respaldan: 35 goles y 9 asistencias en 64 partidos oficiales, con el detalle de que ya le marcó cinco veces al Real Madrid. Con apenas dos temporadas en el club, Álvarez ya se metió en la tabla histórica de goleadores rojiblancos y va por más.

Álvarez, que ya suma dos Copas América y un Mundial con Argentina, afrontará ahora un nuevo desafío con el Atlético: el duelo de Champions ante Eintracht Frankfurt. Y lo hará con el respaldo de toda la hinchada… y de un campeón del mundo que lo colocó en la cima del fútbol.