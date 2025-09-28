La reacción de la prensa española al 5-2 del Atlético de Madrid al Real con doblete de Julián Álvarez

Además de contundente, se trató de una paliza histórica, ya que el Colchonero no le ganaba al merengue convirtiéndole 5 goles o más ¡hacía 75 años!, desde que se impusiera por 5-1 en 1950. Por supuesto, la prensa española le dio una importante cobertura a este encuentro y así lo reflejaron este domingo los principales medios deportivos, todos con la Araña en su portada.

"Manita histórica", fue el título de Marca. En el país ibérico, se dice "manita" cuando un equipo le gana a otro anotando exactamente 5 goles. "La mejor versión del Atlético para por encima del Madrid ", agrega en la volanta.

El mismo concepto utilizó Mundo Deportivo con su encabezado "Manita al Madrid", que agregó en la bajada: "El Atleti da un repaso a los blancos (...). Los de Simeone propinan a los de Xabi el primer KO de la temporada, una paliza inapelable". Y siguiendo en la misma sintonía, Sport fue con un sencillo y contundente "Manotazo" a secas en primera plana.

Portada SPORT

El diario As, en tanto, fue el único que se diferenció del resto poniendo una foto de todo el equipo festejando la victoria y no solo de Julián Álvarez, y tituló: "Fiesta mayor". "El Atlético regresa a la Liga a lo grande ante la peor versión del Madrid", agregó en la portada.