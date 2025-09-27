Diego Simeone reveló por qué lloró tras el histórico 5-2 al Real Madrid con doblete de Julián Álvarez: "Me quebré porque había muchas..."

Diego Simeone soltó unas lágrimas luego del golazo de tiro libre de Julián y contó sus sensaciones en ese momento. Además, se rindió ante la actuación del delantero.

Simeone, hasta las lágrimas por la goleada del Aleti en el derbi ante el Madrid.

La histórica victoria 5-2 en el derbi fue un gran desahogo para el Atlético de Madrid, que había comenzado la temporada con el pie izquierdo. Pero más aun para Diego Simeone, que venía muy cuestionado por el bajo nivel del equipo en los últimos partidos y logró redimirse nada menos que ante el poderoso Real Madrid. y con goleada incluida.

El Cholo sacó la angustia que acumulaba por dentro y se emocionó hasta las lágrimas al momento del segundo gol de Julián Álvarez, el del 4-2, que generó el estallido de los hinchas en el Wanda Metropolitano. Tras el partido, el DT detalló lo que sintió en ese preciso momento.

Diego Simeone: del porqué de su llanto a la catarata de elogios hacia Julián “Hay muchas emociones dentro del cuerpo. Empezó la temporada complicada y hay mucho esfuerzo de mucha gente que no se ve y está siendo maravilloso”, dijo un Simeone sumamente feliz por el triunfo en el derbi.

Claro, fue imposible para el Cholo no rendirse ante Julián, que en la semana ya venía de marcarle un hat-trick ante el Rayo Vallecano y, frente a la Casa Blanca, volvió a ser la figura y se despachó con otros dos goles. “Es un jugador extraordinario. No sé cómo lo hace para patear esos tiros libres. Me ha recordado un poco a Pantic. Es un futbolista del que yo lo que le valoro más es la humildad que tiene", valoró.

El Cholo Simeone llenó de elogios a Julián Álvarez tras su doblete en el clásico madrileño. El Cholo Simeone llenó de elogios a Julián Álvarez tras su doblete en el clásico madrileño. Video: ESPN