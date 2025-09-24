La dementida de Julián Álvarez tras el enojo viral con el Cholo Simeone: "Fueron otras palabras"

Julián Álvarez fue la gran figura en la victoria 3-2 ante Rayo Vallecano y despejó la polémica sobre su supuesto enojo con Simeone.

El fraternal abrazo entre el Cholo y Julián Álvarez tras el hat-trick del campeón del mundo.

Con tres goles y un mensaje claro, Julián Álvarez se llevó todas las miradas en el Metropolitano. El Atlético de Madrid derrotó 3-2 al Rayo Vallecano y se acomodó en la tabla de LaLiga gracias a la Araña, que respondió en la cancha y también fuera de ella.

El ex River fue protagonista del triunfo con un hat-trick soñado, justo después de las críticas que había recibido en redes sociales por su reacción en el empate ante Mallorca. Aquella imagen en el banco, murmurando algo tras ser reemplazado, había despertado rumores de fastidio con Diego Simeone.

Pero este martes, tras el triunfo, Julián fue tajante: “Aclaro, lo dije recién. Se dijo todo eso en redes sociales, pero es más lo que se dice por fuera que lo que pasa acá adentro. Está todo muy bien y esas no fueron las palabras de la lectura de labios que hicieron”.

El campeón del mundo detalló que su enojo era consigo mismo: “Fueron otras palabras, malas palabras, que dije porque estaba enojado conmigo. No me habían salido las cosas por cómo se dio el partido. Estamos tranquilos, bien. Hay que seguir trabajando”.