El tremendo elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras el enojo del jugador por ser reemplazado: "Es el mejor que tenemos"

El Cholo Simeone se refirió al enojo de la Araña el pasado domingo en el empate ante el Mallorca y lanzó un elogio hacia él.

El Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes que Julián Alvarez “es el mejor jugador” que tiene el equipo rojiblanco, que necesita la “mejor versión” del atacante argentino.

El tremendo elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez “Los otros días hice lo que entendía que el equipo necesitaba (en referencia a los cambios del delantero). Evidentemente, Julián Alvarez es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Y no hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol, y que el equipo lo ayude a tener situaciones para que él concrete, porque vive de eso, vino para eso y necesitamos su mejor versión”, aseguró.

El enojo de Julián Álvarez tras ser sustituido

Alexander Sorloth es baja por sanción contra el Rayo Vallecano, por su expulsión en el último partido contra el Mallorca. “La jugada del otro día podría haber sido una amarilla. El árbitro interpretó roja. Vale. La acción con la pelota en juego, los dos en el aire la pierna, no hubo una presión hacia abajo… No creo que fuera expulsión clara como después terminó siendo”, valoró.

“Confiamos mucho en Álex. La temporada pasada hizo un montón de goles. Necesitamos su mejor versión. No nos sirve otra cosa que la mejor versión suya. Para eso lo vamos a exigir y le vamos a exigir que nos ayude como nos ayudó el año pasado el tiempo que sea necesario”, abundó el técnico del Atlético de Madrid, que habló de otro nombre propio: Conor Gallagher.