Julián Álvarez erró un penal y se enojó con el Cholo Simeone tras ser reemplazado: "Siempre a..."

Julián Álvarez no tuvo una buena actuación en el empate de Atlético de Madrid ante Mallorca y fue sustituido en el segundo tiempo.

El Atlético de Madrid comenzó mal la temporada. Tras dejar atrás un año futbolístico en el que se había ilusionado con pelear en todos los frentes y terminó quedándose con las manos vacías, no deja de dar pasos en falso en el nuevo que acaba de comenzar y hasta a sus figuras, como Julián Álvarez, les está costando hacer pie.

La Araña, uno de los jugadores favoritos de los hinchas y que la campaña pasada tuvo un gran rendimiento con 29 goles en 57 partidos, no está teniendo de momento la misma cuota goleadora. Para colmo, este domingo, en el duelo como visitante frente al Mallorca (en su regreso tras su lesión), desperdició una chance inmejorable de abrir el marcador desde los doce pasos.

El penal errado de Julián Álvarez contra Mallorca El penal errado de Julián Álvarez contra Mallorca

Promediando los 13 minutos del primer tiempo, el Colchonero tuvo un penal a favor y el oriundo de Calchín fue el encargado de ejercutarlo. Sin embargo, su disparo fue atajado por el arquero rival, Leo Román. Para colmo, luego el campeón del mundo no tendría una actuación destacada y sería sustituido en el complemento, a los 62'.

Como si no fuera poco con eso, Alexander Sorloth, quien lo reemplazó, vio la roja 10 minutos después, a los 72', dejando al equipo en desventaja numérica en el tramo final. El Atleti igual se adelantaría con un gol de Conor Gallagher a los 79', pero rápidamente Vedat Muriqi lo empató a los 85' para los locales, decretando el 1-1 final.