El motivo por el que Julián Álvarez no fue convocado para el debut del Atlético de Madrid en la Champions

A pesar de ser uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid y el favorito del Cholo Simeone, Julián Álvarez no jugará este miércoles ante Liverpool.

Tras un mal comienzo, el Atlético de Madrid viene de sumar su primera victoria en la temporada. Este sábado venció 2-0 al Villarreal por la fecha 4 de LaLiga, un triunfo clave considerando que esta semana deberá afrontar su primer gran desafío del año, cuando enfrente el miércoles al Liverpool en el debut de la Champions League 2025/26.

El Colchonero enfrentará a los Reds en Anfield desde las 16.00 (hora de Argentina). Si bien aún no se anunció de manera oficial la lista de convocados para este trascendental compromiso frente a uno de los mejores equipos del mundo, en las últimas horas trascendió que Julián Álvarez no será de la partida.

Julián Álvarez, de baja en el Atleti por lesión Julián Álvarez Giuliano Simeone Atlético de Madrid Julián Álvarez quedó tocado tras el duelo ante Villarreal. @juliaanalvarez

Así lo informó este lunes el popular programa deportivo español El Chiringuito. La Araña no viajaría a Inglaterra (al menos no para jugar) por una molestia en su rodilla. El fin de semana no pudo finalizar el encuentro contra el Submarino Amarillo y debió ser sustituido en el entretiempo.

La del ex River será una baja más que sensible para el Atleti, ya que, con todas las falencias ofensivas que viene demostrando en el último tiempo, perderá a su principal carta ofensiva y uno de sus mejores jugadores en general. Sería además la primera ausencia por lesión del oriundo de Calchín.