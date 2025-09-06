Julián Álvarez sorprendió con rulos y vincha: mirá su nuevo look natural

Julián Álvarez dejó atrás el corte prolijo y apostó por una estética más relajada para comenzar una etapa personal distinta.

El delantero cordobés sorprendió a todos en Buenos Aires. Acostumbrado a un estilo prolijo y con los costados siempre rapados, Julián Álvarez apareció con un look completamente renovado de rulos largos, más naturales, y una vincha.

La transformación coincidió con un momento crucial en su vida personal. Con la noticia de su futura paternidad junto a su pareja, Emilia Ferrero, la nueva estética pareció acompañar esa transición hacia un perfil más cercano a la calma y lo familiar. Aunque no habló directamente sobre el vínculo entre ambos aspectos, el cambio en su pelo fue interpretado por muchos como una señal de esa nueva etapa.

En redes sociales circularon fotos de los entrenamientos en el predio de Ezeiza donde se lo vio con los rulos más largos y la vincha ajustada, muy bueno para sostenerlos durante los partidos. Entre comentarios de sorpresa y halagos, muchos coincidieron en que el delantero lucía más juvenil.

El fenómeno no fue exclusivo de Julián, puesto que otros deportistas internacionales también han empezado a mostrar cortes más largos y naturales. Desde pilotos de Fórmula 1 como Lando Norris y Charles Leclerc, hasta Lionel Messi, quien en febrero adoptó el llamado corte “old money”, el movimiento global hacia el cabello largo se va imponiendo con fuerza.

El nuevo Julián Álvarez que encantó a todos.