Cuál es la temperatura justa clave para disfrutar el vino

La forma en que servimos el vino puede potenciar o arruinar la experiencia: la temperatura es el factor decisivo.

Respetar la temperatura de servicio no es un capricho: es el secreto para que cada vino exprese su verdadera esencia en aromas y sabores. Son factores importantes a tener en cuenta.

A qué temperatura servimos los vinos.

En el universo del vino, la temperatura a la que se sirve cada copa cumple un rol fundamental. Un blanco helado en exceso pierde frescura y se apaga, un tinto servido demasiado caliente resalta el alcohol y se vuelve áspero. Encontrar el punto justo es lo que permite que el vino se exprese con toda su riqueza.

A qué temperatura se sirve el vino Los especialistas recomiendan seguir parámetros básicos: los vinos blancos jóvenes y los espumosos se disfrutan entre 6° y 10° C, porque esa frescura resalta su acidez y vivacidad. Los rosados y tintos ligeros encuentran su equilibrio entre 10° y 14° C, mientras que los tintos más estructurados revelan su complejidad aromática y suavizan sus taninos entre 16° y 18° C.

La explicación es sencilla: la temperatura influye directamente en cómo percibimos los aromas y sabores. Si el vino está muy frío, los compuestos aromáticos se cierran y la sensación en boca se vuelve rígida. En cambio, si está demasiado cálido, los alcoholes se vuelven dominantes y enmascaran el trabajo del enólogo.